Neutralitzada la fuita d'àcid clorhídric pel xoc de dos camions que talla l'AP-7 a Ulldecona

La fuita d'àcid clorhídric i gasoil d'un camió accidentat a l'AP-7 a Ulldecona aquest dilluns a la tarda ja no està activa, segons han informat els Bombers cap a dos quarts de vuit del vespre. El sinistre, que ha implicat dos vehicles de gran tonatge, ha obligat a tallar l'autopista en els dos sentits de la marxa. Cap a les vuit del vespre s'ha reobert un carril en sentit nord i es mantenien cues de cinc quilòmetres.

Vuit dotacions del cos s'han desplaçat al lloc, al punt quilomètric 337, per contenir el vessament. Hi participa el personal del GRIT (grup especialitzat en riscos tecnològics). Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Transcat (pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses).

El trànsit en sentit sud es desvia cap a l'N-340 a la sortida 41 de l'Aldea (Baix Ebre). Hi ha una desena de quilòmetres de cues i retencions entre l'N-340 i l'AP-7.

L'accident entre els dos camions, un cisterna i un frigorífic, s'ha produït poc abans de les cinc de la tarda d'aquest dilluns. Els dos carrils en sentit sud de l'AP-7 a Ulldecona han quedat tallats, però una estona més tard, també s'ha tallat la circulació en sentit nord per seguretat, ja que els Bombers han informat de la fuita d'àcid clorhídric de la cisterna d'un dels vehicles.

Per contenir-la, els Bombers han utilitzat escuma per segellar la calçada per on s'ha escampat l'àcid clorhídric i el gasoil provinent del camió. A més, han valorat els danys produïts a la cisterna i la quantitat del producte restant.

Un camió ja s'havia accidentat a l'AP-7 a Ulldecona una hora abans. Ha sigut al punt quilomètric 342 i havia provocat circulació densa a la via, al llarg d'un quilòmetre, en sentit sud. Segons el Servei Català de Trànsit, ara hi ha uns vuit quilòmetres de cues en sentit sud i un en sentit nord. Els desviament també provoquen retencions a l'N-340 en sentit sud, al llarg de dos quilòmetres entre Amposta i Alcanar.

Al lloc s'han desplaçat també operatius dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Local d'Ulldecona i del Sistema d'Emergències Mediques (SEM) que ha activat quatre unitats terrestres i un helicòpter medicalitzat. El SEM atén un dels conductors implicats. Els serveis d'emergències estan duent a terme la valoració de danys.