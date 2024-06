S'enfronta a 13 anys de presó per agredir sexualment una dona a Amposta

L'Audiència de Tarragona ha jutjat aquest dimecres un home acusat d'agredir sexualment una dona a Amposta entre els anys 2021 i 2022. Fiscalia li demana tretze anys de presó per un delicte continuat d'agressió sexual i per un altre de prostitució, així com mesos de multa pels delictes de lesions lleu i de furt lleu. També li reclama 20.000 euros de responsabilitat civil pels danys morals.

L'investigat ha negat que agredís sexualment la víctima i ha assegurat que la dona va embogir quan li va demanar que abandonés l'habitació -que li havia llogat-. En la seva declaració, també ha assegurat que no li robava els diners que guanyava exercint la prostitució. L'acusació particular demana 27 anys de presó i la defensa una sentència absolutòria.

L'investigat ha negat que agredís sexualment la víctima en tres ocasions i que estigués obsessionat amb ella, tal com apunten les acusacions. «Mai vaig tenir cap relació sexual, soc fidel a la meva dona, no vaig entrar mai dins de la seva habitació», ha sentenciat. L'acusat ha explicat que la dona treballava en un club, on s'exercia la prostitució, i que li va llogar una habitació a finals del mes de novembre de l'any 2021.

En el mateix pis, hi vivien ell, la seva dona i el seu germà i un altre inquilí. «Ella feia la seva vida a l'habitació, no molestava a ningú», ha afirmat. Alhora, ha dit que es relacionava poc amb ella i ha assenyalat que l'habitació tenia doble pany. En la seva declaració, l'home ha negat que li prohibís exercir la prostitució, que li tries els clients o que li «robes» els guanys, tal com apunta el ministeri públic. «Els diners per a ella eren sagrats, no interactuava amb els seus clients, mai vaig veure a ningú ni ells a mi», ha declarat.

L'investigat ha assegurat que la dona li devia 1.300 euros del lloguer i que arran de l'impagament li va demanar que abandonés l'habitació. «Li vaig dir que marxés sense que em pagués, es va tornar boja perquè li havia dit que marxes», ha asseverat. Llavors, ha explicat que es van barallar i que va ser la dona qui el va colpejar. Segons l'acusat, ell només es va defensar dels cops. «Em va pegar contra la porta del lavabo, no em van deixar denunciar, ella ho va fer abans», ha afegit. Els fets van passar la nit del 21 de gener de 2022, segons recull l'escrit del ministeri fiscal.

En el torn d'última paraula, l'acusat ha reiterat la seva innocència i ha dit que només volia ajudar la dona perquè no tenia on viure. «Ha sigut l'error més gran de la meva vida», ha tancat. L'home es troba en presó preventiva perquè no va comparèixer en el primer judici assenyalat, previst fa unes setmanes.

Declaració a porta tancada

La víctima, que ha estat la primera a declarar, ho ha fet a porta tancada. En les seves conclusions, la fiscal ha afirmat que es tracta d'una persona vulnerable, ja que no tenia família, ajudes o mitjans econòmics a Espanya ja que la víctima és estrangera i té sis fills al país d'origen.

En la vista d'aquest dimecres, també han declarat dues perits, les quals han indicat que l'estat psicopatològic de la dona, de plors i ansietat, era un relat coherent amb els presumptes fets. També han dit que l'exploració ginecològica no presentava cap «rastre» de penetració. Han argumentat que aquests resultats es pot donar pel fet que hi ha penetracions que no en deixen o per la seva situació ginecològica -set embarassos.

Peticions de presó

Fiscalia demana deu anys de presó per un delicte continuat d'agressió sexual i tres més per un delicte de prostitució. En global, li reclama tretze anys de presó. Inicialment, sol·licitava 27 anys, ja que havia considerat que es tractava de tres delictes d'agressió sexuals, pels quals li demanava vuit anys per cada un d'ells. A la vegada, la fiscal sol·licita la prohibició d'acostar-se a menys de 300 metres de la víctima i de comunicar-s'hi durant un període de tretze anys. També set anys de llibertat vigilada i la prohibició de treballar amb menors durant tretze anys.

En paral·lel, pel delicte de prostitució també li reclama una multa de divuit mesos amb una quota de deu euros diaris, que s'enfila a uns 5.400 euros. Quan als delictes lleu de lesions i al lleu de furt, sol·licita una pena de tres mesos de multa, amb una quota diària de deu euros, els quals sumen uns 1.800 euros. A banda, demana una indemnització de 224 euros per les lesions patides i 20.000 euros de responsabilitat civil per danys morals.

Per la seva banda, l'acusació particular ha mantingut les peticions inicials i ha sol·licitat 27 anys de presó pels mateixos delictes. En canvi, l'advocada de la defensa ha demanat la seva absolució, al·legant que no s'han acreditat els fets. El judici ha quedat vist per sentència.

