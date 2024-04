Stay Homas, La Fúmiga, Figa Flawas i Ginestà encapçalen la festa de la música en català d'Amposta

Lo Riu Sona d'Amposta torna a programar una jornada de música sense interrupcions i en català. La sisena edició del festival comptarà amb una desena d'artistes que passaran pels dos escenaris de l'espai 1 d'Octubre de la capital del Montsià. El cartell està format pels Stay Homas, Figa Flawas, La Fúmiga, Ginestà, Jim, Mariona Escoda, La cosina, Meli Perea, i els ebrencs, Xeic! – i la seva gira de comiat - i Miquel del Roig.

Els concerts començaran a les sis de la tarda del 8 de juny i s'allargaran fins ben entrada la matinada. Al recinte de concerts hi haurà una zona amb food trucks i bar i un espai gratuït per a autocaravanes i vehicles càmper. Les entrades anticipades ja es poden comprar per 20 euros a Code-Tickets.