L'Arrossera del Montsià tanca el cercle amb una carmanyola de clofolla d'arròs

Emportar-se el menjar que ha sobrat d'un àpat en un restaurant és una acció contra el malbaratament alimentari, però pot ser poc sostenible si es fa amb recipients d'un sol ús que s'acaba llençant en arribar a casa. Per combatre el desaprofitament dels aliments i reforçar encara més l'economia circular, la Càmara Arrossera del Montsià promou una carmanyola feta amb Orysite, el material alternatiu al plàstic, fet amb clofolla d'arròs, que va idear la cooperativa. Els primers 30.000 tàpers s'han distribuït als establiments adherits a la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme (FIHRT). «És un envàs amb valor afegit, sostenible i reutilitzable», ha remarcat Arantxa Codorniu Castelló, presidenta de la FIHRT Terres de l'Ebre.

La Càmara Arrossera del Montsià va presentar el material Oryzite l'any 2021, després d'una dècada d'investigació i desenvolupament. La clofolla de l'arròs, l'únic residu d'aquesta producció agroalimentària, s'ha convertit en una alternativa al plàstic. Es pot fer servir per fabricar tota mena d'objectes i en tots els sectors, des de l'automobilístic, la logística, la cosmètica, el tèxtil, l'embalatge o el mobiliari, entre molts d'altres. La producció d'unes 60.000 tones d'arròs cada campanya, permet a l'Arrossera produir 14.000 tones d'Oryzite a l'any.

La Cambra ja va ser distingida per aquesta proposta per la Unió Europea amb un premi a la millor cooperativa en economia circular i bioeconomia, l'any 2021. «Li dona importància al territori, a la producció de quilòmetre zero i al producte de proximitat, i a més a més, a Europa també ens el valoren», ha destacat l'adjunt a direcció de la Càmara Arrossera del Montsià, Jeroni Fargas.

Una aplicació pròpia per a l'Oryzite

Fer envasos sostenibles va ser una de les principals possibilitats que tenia l'Oryzite i que l'Arrossera del Montsià i l'emprenedor Ivan Ganduixer van posar sobre la taula en la presentació del material. Des de llavors, com ha apuntat Fargas, la cooperativa ha buscat la manera que aquest producte «revolucionari i sostenible» es pogués «aplicar al seu canal d'alimentació» i es vinculés del tot al món de l'arròs.

A través d'Ecogots va sorgir la idea de crear un tàper, un envàs per al menjar per emportar dels restaurants que «ràpidament» va generar «molt interès» entre els membres de la Federació d'Hostaleria de Catalunya amb qui col·labora l'Arrossera. Ecogots ha fabricat la carmanyola i l'ofereix en diferents colors i capacitats. Els que ha distribuït la Cambra del Montsià gratuïtament porten el distintiu de l'Arròs Montsià i uns dibuixos del gra d'arròs. És grisa i té una tapa blava, mantenint els colors corporatius de la marca. Ecogots disposa d'una àmplia gamma de productes produïts amb el material fet de clofolla d'arròs de l'Arrossera del Montsià.

Útil, bonic, sostenible i corporatiu

Des de la FIHRT, Arantxa Codorniu, també presidenta de l'Associació de restauradors d'Amposta i propietària del restaurant Els Ullals, ha reconegut que la carmanyola crida l'atenció dels clients «perquè és sostenible, és un envàs bonic i perquè porta la imatge de l'arròs i la Càmara» ampostina. Quan expliquen que està feta amb clofolles d'arròs, els usuaris l'obren i l'oloren. «Això és un valor afegit per al nostre sector», ha defensat Codorniu.

Als restaurants, tot i que es fan pagar, els recipients per al menjar per emportar solen ser d'un sol ús. Per això també destaca d'aquest producte que es pugui reutilitzar i usar a casa. La carmanyola és compatible amb el rentaplats, la nevera i el congelador, i també el microones, i és totalment hermètica, fet que beneficia també als restauradors quan han d'envasar menjar com els arrossos caldosos. La FIHRT promocionarà el tàper en la Fira de l'Arròs, Col i Fesols de l'Aldea que se celebra en deu dies, i també els van mostrar en la darrera edició de la Fira Alimentària de Barcelona.

Les primeres 30.000 les ha distribuït l'Arrossera del Montsià sense cost. Si es consumeixen plats amb Arròs Montsià, des de la Cambra es proposa que es regali l'envàs, però els restauradors volen que els usuaris i clients li donin valor i que, com fan amb els altres recipients del menjar per emportar, es cobri encara que sigui a un preu simbòlic. Quan un client demana un envàs per endur-se el menjar que no ha consumit, «ha de saber que té un valor i no demanar-ne un per a posar dues cullerades d'arròs o per oblidar-lo sobre la taula, ja que al final és una cosa que no tornem a utilitzar», ha exemplificat la presidenta de la Federació a l'Ebre.

«Volem que sigui reutilitzable perquè siguem més sostenibles i fem una gastronomia bonica en conjunt. Si no cuidem entre tots el medi ambient, acabarem sent no res», ha reivindicat la presidenta de la FIHRT Terres de l'Ebre. Fargas s'ha mostrat convençut que la iniciativa pot ser «revolucionària» i que de la mà de la federació de restauradors es poden impulsar altres accions per fomentar la sostenibilitat al sector agroalimentari i turístic i aprofitar el potencial de l'Oryzite, un material orgànic que permet «reduir en percentatges molts alts l'ús de plàstic» i fins i tot el cost de produir-los.