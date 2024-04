Tanquen el regadiu del pantà d'Ulldecona per la caiguda de les reserves per sota del 4%

L'aigua del pantà d'Ulldecona no es podrà destinar a usos agrícoles a causa de la sequera, que ha deixat sota mínims l'embassament, per sota del 4% de la seva capacitat. En aquest context, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha decretat aquest divendres el tancament de les sortides de l'embassament, del qual se'n beneficien uns 600 membres en actiu de la Comunitat de Regants d'Ulldecona, alhora que es manté un cabal ecològic per al riu Sénia. Els pagesos encaren la campanya de reg amb incertesa i l'únic suport de dos pous per garantir la supervivència dels cultius. El secretari de l'organisme, José Manuel Queralt, ha apuntat que les captacions només els proporcionaran un terç de l'aigua necessària, mentre que els costos es triplicaran.

La manca de pluges dels últims mesos han comportat el tancament del regadiu del pantà d'Ulldecona, una ordre que ha emès aquest divendres al migdia la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. La sequera ha deixat l'embassament amb 0,43 hectòmetres, per sota del 4% de la seva capacitat, que podria arribar fins als prop d'11 hectòmetres. Segons l'organisme, en l'última comissió de desembassament celebrada aquest mes de març es va acordar aquesta mesura en cas que les reserves hídriques estiguessin per sota dels 0,5 hectòmetres i l'entrada d'aigua fos nul·la. Ara bé, si finalment plou en les pròximes setmanes i es recupera aquest volum hídric, es podria tornar a permetre la sortida d'aigua per al reg sempre que el cabal de sortida no sobrepassin els d'entrada a l'embassament.

Aquesta situació obliga a la Comunitat de Regants d'Ulldecona, que té 1.556 membres dels quals uns 600 d'operatius, a recórrer a dos pous per garantir la supervivència dels cultius. La campanya de reg s'encetarà el pròxim 15 d'abril i la freqüència amb què es subministrarà aigua dependrà de la demanda i de les provisions hídriques que hi hagi en cada moment.

El secretari de l'organisme, José Manuel Queralt, ha alertat a l'ACN que aquesta operació repercutirà directament als pagesos. "Són dos pous que es van fer per a reg d'auxili, que representaran una tercera part del cabal necessari i un increment de costos que es triplicarà a causa del cost de l'energia, la llum i el gasoil", ha asseverat. Així, Queralt calcula que es passarà de pagar 0,13 euros per metre cúbic d'aigua a 0,52 cèntims aproximadament. A tot plegat caldrà sumar-li la demanda dels pagesos, davant una opció que no representa una "garantia total" d'aigua, si bé l'objectiu principal és el d'assegurar la subsistència dels cultius que s'estenen per unes 1.700 hectàrees.

Experiències prèvies

La situació no és pas nova per als pagesos; segons Queralt, els episodis de sequera han estat recurrents a la zona en l'última dècada. El context actual els recorda a la campanya del 2018, moment en què es va regularitzar les tandes de reg cada 21 dies. "L'increment dels costos de l'aigua poden frenar alguns pagesos a continuar l'explotació de les finques i es pot produir algun abandonament o la limitació de reg en cultius per salvar les plantacions i perdre la collita", ha lamentat.

Un d'aquests pagesos que veurà limitada la freqüència de reg és en Jordi Sansano, que fa tres anys va comprar una finca de dues hectàrees on majoritàriament té fruiters. Arran de la sequera continuada, en aquest temps ha hagut d'arrencar i replantar uns 600 arbres, a més d'actualitzar el sistema de reg per degoteig per fer-lo més eficient i economitzar-lo al màxim. La campanya actual la veu "complicada", no només per la collita, sinó també per evitar la mort dels arbres en l'actual context de calor i sequera.

En aquest sentit, ha insistit en la importància que les diferents administracions catalanes, valencianes i estatals involucrades en aquest pantà es posin d'acord en determinar i atorgar ajudes als productors de la zona i no s'espolsin responsabilitats entre elles. En la mateixa línia, Queralt ha criticat l'actual planificació hidrològica per "sobrevalorar els recursos" i "atendre més demandes que recursos disponibles". Davant aquesta situació, el secretari de la Comunitat de Regants ha demanat que les mesures es decideixin amb dades "reals" dels recursos en el context actual.

Afectats més enllà de la pagesia

L'assecament del pantà d'Ulldecona no només afecta la pagesia; als peus de l'embassament fa tres setmanes que s'hi pot veure l'embarcador de kayaks i canoes del restaurant Molí l'Abad. Enguany, l'empresa descarta oferir aquest servei aquest estiu llevat que un futur episodi de llevantada aconsegueixi reomplir el pantà. El fill dels propietaris del restaurant, en Sergi Muñoz, ha assenyalat que aquesta circumstància tindrà un efecte en el volum de negoci, tot i que preveu que no sigui destacat. "Vindran a veure un dia el pantà sec, però no tornaran a pensar a venir per banyar-s'hi. Sí que baixarà un poquet l'afluència de gent, però aquest estiu s'espera treballar prou bé, tot i perdre aquesta activitat aquàtica", ha augurat.

Pel que fa al cabal ecològic del riu Sénia, el Pla Hidrològic del Xúquer de la Confederació Hidrogràfica ha establert que el cabal mínim ordinari del pantà d'Ulldecona en una situació de sequera haurà de ser de 0,05 metres per segon per aquest mes d'abril. Està previst que aquest mes de maig es torni a reunir la comissió de desembassament de la confederació per avaluar la situació i determinar quines restriccions caldrà aplicar en cada moment.