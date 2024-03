Investiguen contractacions irregulars d'actes taurins per part de l'Ajuntament de Masdenverge

L'exalcalde de Masdenverge (Montsià), Álvaro Gisbert, dos regidors, un dels quals desvinculat actualment del consistori, un antic treballador i els propietaris d'una ramaderia de bous braus i d'un grup de contractació d'espectacles declaren com a investigats aquest dimecres al jutjat d'Amposta. El jutjat d'instrucció número 3 investiga diversos casos de presumpta prevaricació en la contractació d'actes de festes al municipi arran de la denúncia de l'anomenada Asociación Anónima contra la Corrupción Local. L'Àrea central de corrupció de la comissaria general d'investigació criminal dels Mossos d'Esquadra ha dut a terme la investigació. Alguns dels fets han quedat fora de les diligències perquè han prescrit.

Les diligències prèvies de la instrucció que té en marxa en jutjat número 3 d'Amposta investiga contractacions suposadament irregulars per als actes de les festes de Masdenverge.

Com ha pogut saber l'ACN, després de la denúncia, els Mossos es van personar al consistori per requerir informació a la secretaria municipal, una actuació es va allargar durant un mes. Tot i això, l'alcalde actual de Masdenverge, René Gonel, ha assegurat que no té constància de la investigació.

Aquest dimecres al matí està previst que declarin els sis investigats. Es tracta de l'exalcalde de Masdenverge, Álvaro Gisbert - alcalde de CiU i PDeCat fins a 2019 -, dos dels regidors dels seus mandats i un antic treballador de l'Ajuntament. També estan investigats i han de declarar aquest dimecres el responsable d'una ramaderia de bous braus i el responsable d'una empresa de contractació d'orquestres i espectacles de la zona. Altres testimonis han estat citats a declarar el dia 10 d'abril.