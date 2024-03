L'Ajuntament d'Amposta tanca el pressupost de 2023 amb 2,2 MEUR de romanent

L'Ajuntament d'Amposta tanca el pressupost de 2023 amb un romanent de tresoreria de 2,2 milions d'euros i amb un estalvi net positiu de 400.000 euros. El consistori també disposa de 3,5 milions als comptes bancaris per fer els pagaments ordinaris.

Pel que fa a l'estimació de l'endeutament consolidat s'ha xifrat en el 47%. En concret, l'Ajuntament té un endeutament de 19 milions d'euros i l'Hospital Comarcal de 4,7, els quals corresponen a un 13%. Es tracta, segons el seu alcalde, Adam Tomàs, d'uns percentatges «molt per sota» dels que hi havia quan van accedir al govern. També ha destacat que dels 32 milions executats, 5,4 han estat d'inversió.

En el ple d'aquest dilluns, l'equip de govern presentarà el tancament dels comptes de l'any passat i portaran a aprovació tres modificacions de pressupost. Aquestes estan vinculades a l'increment del 0,5% del salari del funcionariat marcat per l'Estat, la incorporació de més serveis de neteja a Amposta Serveis Municipals i una modificació per cobrir productivitats.

A banda, passaran per la sessió plenària dues aprovacions provisionals per modificar el pla d'ordenació urbanístic municipal: una a Eucaliptus per permetre que algunes parcel·les que han quedat fora d'ordenació puguin ser utilitzades i, d'altra banda, la modificació dels usos de la parcel·la de 1.500 metres quadrats que l'Ajuntament cedeix al Departament d'Interior per a l'Àrea bàsica del Cos dels Agents rurals.

Finalment, respecte a habitatge públic es donarà llum verda a l'esborrany del conveni entre la Fundació Privada Hàbitat 3 i el consistori. Actualment, l'Ajuntament té 25 habitatges i amb l'aprovació es preveu que s'incorporarien set més. Comptarà amb una partida d'uns 70.000 euros.