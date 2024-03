La doctora Maria José Rallo és la nova gerent i directora mèdica de l'Hospital Comarcal d'Amposta (HCA) des d'aquest dimecres. La junta general del centre ampostí ha creat la figura de la gerència per «l'increment de l'activitat registrada els darrers vuit anys» i per gestionar «el creixement i la millora dels serveis» després de la sortida del grup Sagessa.

Rallo ha dirigit durant sis anys l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, on havia sigut abans metge i cap del servei d'Urgències. La nova gerent es proposa impulsar un model assistencial «predictiu, preventiu, personalitzat i participatiu» i una millora de la gestió de malalts crònics i complexos i de l'atenció urgent.

La nova gerent de l'HCA aposta per oferir una assistència més eficient, humanitzada i de qualitat que implementarà amb la «revisió de l'organigrama i l'estructuració de tasques» i una nova gestió per processos - urgències, ambulatori, hospitalització, quirúrgic/obstètric –. També es treballarà en la planificació estratègica de l'activitat i en la formació continuada del personal, entre d'altres.

L'ampostina Maria José Rallo és llicenciada en medicina i cirurgia i especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Compta amb una àmplia formació assistencial i en gestió, amb màsters d'Urgències i Emergències (UB) i de Direcció d'Institucions Sanitàries (UB), així com el postgrau de Disseny per a la Gestió Clínica (UOC) i el Curs de Gestió Clínica Bases, Avenços i Reptes, a més de cursos relacionats amb la qualitat, la seguretat hospitalària, la comunicació i les habilitats directives, i la deontologia professional. Actualment, està cursant un Màster de qualitat i seguretat per la Fundació Donabedian per a la millora de la qualitat assistencial.