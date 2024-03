L'acusat de matar un home a La Ràpita nega que l'asfixiés i assegura que només es va defensar

L'acusat de matar un home a La Ràpita (Montsià) el novembre de 2021 ha negat que asfixiés la víctima. En la seva declaració, l'investigat ha assegurat que el mort va entrar al domicili, on estaven consumint drogues i que es van començar a barallar. Ha afirmat que van caure a terra i que ell només es va defensar en el transcurs de la baralla.

«Era impossible, estava damunt meu fotent-me cops de puny, amb 130 quilos, no el podia agafar pel coll i per darrere», ha declarat. Fiscalia li demana una pena de 13 anys i 6 mesos de presó per un delicte d'homicidi.

La defensa en sol·licita l'absolució. El judici quedarà vist per sentència aquest dilluns després que arrenqués la setmana passada a l'Audiència de Tarragona, amb jurat popular.

L'acusat ha explicat que es trobava amb altres persones consumint cocaïna en un domicili de la Ràpita la matinada del 20 de novembre de l'any 2021 quan la víctima va acudir al pis i va començar a colpejar la porta. Segons l'investigat, va intentar impedir-li el pas sense èxit cap a l'interior de l'habitatge, i a partir d'aquí, es va iniciar la baralla. «M'agafa del coll, en fot un cop a la cara, em quedo grogui, em tira a terra i intento treure-me'l del damunt», ha relatat. En la seva declaració, ha afirmat que van ser les altres persones qui van estirar la víctima i li van treure de sobre.

A més, el processat ha destacat que se l'emporten cap a una paret i que ell es torna a defensar de l'agressió d'un altre home que l'ataca amb una botella de cava. Segons la versió de l'acusat, la víctima es va posar «blanc» i va caure desplomat al cap d'uns minuts. «Era impossible que l'agafés pel coll perquè estava sota d'ell, l'únic que podia fer era parar-li les mans quan em fotia cops de puny», ha declarat. A preguntes del fiscal, ha respost que no va poder tapar-li ni el nas ni la boca durant la baralla, ja que només es va poder defensar.

L'acusat ha manifestat que l'home mort es va aixecar i que va estar uns minuts insultant-lo mentre ell es barallava amb l'altre home. Un cop va veure com es desplomava i queia contra la paret del passadís, llavors, el van socórrer i van intentar reanimar-lo. «En cap moment, me'n vaig desatendre, malgrat que m'hagués agredit», ha assegurat. També ha explicat que van traslladar la víctima fora de l'habitatge, fins al replà de l'edifici, per la manca d'espai al passadís a l'hora de reanimar-lo. Ha justificat que va tancar la porta del pis pel fet que una de les joves, que hi havia al domicili, li va explicar que era menor d'edat. Diu que va intentar consolar-la per tot el que havia passat.

En el torn d'última paraula, l'investigat ha reiterat la seva innocència i ha recordat que fa tres anys que es troba en presó preventiva per uns fets que «no va cometre». «Si una forense diu que és incompatible la vida després de 15 segons -després de l'asfíxia-, perquè la persona es desmalla, com és possible que estan a sota de la persona, parant-li els cops, pugui ser capaç d'agafar-lo per darrere, d'estrangular-lo i de tapar-li el nas i la boca, i després aquesta persona s'aixequi i estigui cinc minuts cridant fins que cau?» s'ha preguntat. Per tot plegat, ha demanat que es faci «justícia».

L'autòpsia conclou que la causa de la mort va ser per asfíxia

En els informes finals, el ministeri públic ha subratllat que l'autòpsia certifica que la causa principal de la mort va ser per asfíxia mecànica per mecanisme combinat d'obstrucció d'orificis respiratoris i constricció cervical extrínseca. En aquesta línia, el fiscal ha destacat que els metges forenses van assegurar que la víctima «no podia caminar després de l'asfíxia» i que els seus paràmetres de cocaïna «eren normals», ja que l'home mort era consumidor de cocaïna. «A major temps de consum, menor afectació de les drogues», ha recordat el fiscal del que van dir els metges forenses.

En canvi, l'advocat de la defensa ha assenyalat que les dues taques de sang trobades en dos punts diferents del domicili demostren que la víctima es va aixecar de terra i va «deambular» pel pis, abans de caure desplomat. Alhora, el lletrat ha argumentat que l'home va morir per una cardiopatia o una fallada cardíaca i no per asfíxia. «Els símptomes externs, anomenats els cinc obsolets, són compatibles amb arrítmies cardíaques», ha defensat. «És absolutament innocent, no es pot culpar a ningú per estar en el pitjor lloc i moment, ell va ser víctima d'una agressió», ha tancat.

Fiscalia manté les penes de presó

El ministeri públic considera que els fets són constitutius d'un delicte d'homicidi. Per això, ha mantingut les peticions inicials i ha demanat una pena de tretze anys i sis mesos de presó per a l'acusat. Així mateix, cinc anys de llibertat vigilada i li reclama una indemnització de 120.000 euros de responsabilitat civil per als familiars de la víctima. En canvi, la defensa demana la lliure absolució.

El judici oral ha acabat aquest dilluns després que s'iniciés la setmana passada. El tribunal té previst entregar l'objecte del veredicte aquest dimecres als membres del jurat popular. A partir de llavors, el jurat es tancarà a deliberar. Previsiblement, el cas quedarà vist per sentència a finals de setmana.