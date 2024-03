Liciten les obres de rehabilitació de les cases del Castell d'Amposta per 930.000 euros

Vista de les tres cases del Castell d'Amposta que es rehabilitaran per crear un centre de serveis turísticsCedida

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Amposta ha tret a licitació per 930.000 euros la rehabilitació de les cases del Castell, el conjunt conegut com el molí de Cercós. El projecte preveu traslladar a l'edifici més oriental l'oficina de turisme municipal i les àrees de Cultura i Turisme, deixant visibles les restes medievals de la part inferior.

Els pisos superiors i la casa central acolliran un bar restaurant amb terrassa sobre el riu. L'immoble més proper a la biblioteca albergarà un espai bici aprofitant el pas per aquest punt de la vida verda de la Vall de Safan, que s'està recuperant. El municipal aspira a aconseguir una subvenció de dos milions d'euros del fons Next Generation per finançar l'actuació.