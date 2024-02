L'Ajuntament d'Amposta no prorroga la concessió i suspèn temporalment la zona blava d'aparcament

L'Ajuntament d'Amposta ha decidit no prorrogar la concessió a l'empresa Eysa i deixar en suspens, de forma temporal, la zona blava d'aparcament a la ciutat. Segons ha confirmat l'alcalde, Adam Tomàs, a partir d'aquest mateix dimecres els usuaris ja no hauran de pagar per estacionar-hi els seus vehicles. L'Ajuntament ja ha comunicat a Eysa que no prolongarà l'explotació. L'empresa, que va obtenir la concessió de la zona blava ampliada vinculada a la construcció i gestió de l'aparcament soterrat de la plaça del Mercat, volia continuar amb l'argument que no ha aconseguit encara l'equilibri financer. El govern municipal entén que no hi ha causa major o canvis substancials en el contracte introduïts per l'administració que ho justifiquin.

El contracte signat amb Eysa el juliol del 2008 va expirar, segons Tomàs, aquest divendres passat divendres. L'empresa tenia concedida l'explotació de les prop de 3.900 places de la zona blava -que es va ampliar en aquell moment- per 15 anys amb possibilitat de prorrogar-la deu més, mentre que la de l'aparcament soterrani era de 40 anys amb possibilitat de 50 addicionals.

Per exercir l'opció de prorrogar-la, la concessionària havia d'acreditar que no havia aconseguit «restablir l'equilibri econòmic i financer». Divendres passat, Eysa va comunicar al consistori la seva intenció de fer efectiva la pròrroga amb aquest argument. Però davant dels documents aportats aquest dimarts, els serveis jurídics i la secretaria municipal consideren que aquesta manca d'equilibri econòmic i financer no hauria quedat acreditada.

Segons ha concretat Tomàs, el fet que l'empresa no hagi aconseguit complir les expectatives econòmiques d'ingressos i beneficis previstes amb el contracte no pot justificar la pròrroga. Únicament, en el cas de modificació substancial del contracte per part de l'Ajuntament o causes de força major. Uns supòsits, reitera, que en cap cas s'han produït.

Eysa hauria basat la seva reclamació en el fet de no haver aconseguit els 298.000 euros d'ingressos anuals per la gestió de la zona blava que preveia en la proposta presentada l'any 2007, quedant-se finalment al voltant dels 180.000. «El que pretenia l'empresa és amortitzar la part de l'obra sumant els ingressos que li feia arribar la zona blava. L'empresa en tot cas es presenta a concurs plantejant uns números que potser no han estat el que eren», ha reblat.

L'alcalde ha recordat també que, malgrat produir-se un cas de força major durant la pandèmia de la covid, el consistori ja va indemnitzar l'empresa, tancant la porta també a aquesta possibilitat. No descarta, però, que finalment la concessionària acabi presentant un recurs d'alçada previ a un possible recurs contenciós administratiu als tribunals.

Suspesa des d'aquest dimecres

En qualsevol cas, Tomàs ha volgut comunicar oficialment que, a partir d'aquest mateix dimecres, ja no cal pagar la zona blava. Si bé les màquines segueixen operatives i la senyalització visible, els vigilants ja no actuen. El consistori preveu tancar-les i tapar-les entre aquest dimecres i dijous.

Amb tot, sí que ha volgut deixar clar que serà una suspensió amb caràcter temporal i no una anul·lació definitiva: «fins que determinem què fem amb la zona blava». «Volem aprofitar aquesta situació per reestructura la zona blava: hi ha carrers de la ciutat que no té sentit que la tinguin. Farem un replanteig per veure com la distribuïm: n'hi ha que pensem que s'han de mantenir, com a la es zones comercials, on és necessària la rotació. I després pensarem el sistema de gestió d'aquesta zona blava», ha apuntat.

A banda d'aquests aspectes, l'alcalde ha apuntat que, en primera instància, caldrà resoldre l'aprovació de l'ordenança que regula la gestió de l'aparcament i que l'anterior govern no va acabar d'aprovar definitivament. Això, ha indicat, permetrà aprovar definitivament el reglament ara incorporant modificacions.