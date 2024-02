Un nou edifici funcional annex i accés públic: la reforma del col·legi de les Monges d'Amposta ja té projecte

Un edifici funcional singular annex amb accés públic al pati frontal del reformat col·legi de les Monges. La proposta del despatx Dau Arquitectes ha estat la guanyadora del concurs obert per l'Ajuntament d'Amposta per a la redacció del projecte. Una obra que pot suposar una inversió final de fins a 5 milions d'euros i l'execució de la qual es pot allargar un mínim de dos anys i mig.

Els dos immobles han de permetre traslladar-hi l'Escola d'Art i Disseny (Esardi), que necessita un espai útil de 1.800 metres quadrats per a les seves necessitats actuals i futures. L'actuació, que s'allargarà un mínim de dos anys i mig, suposarà una inversió pròxima als 5 milions d'euros, 3 dels quals aprovats ja per part del govern espanyol.

Un projecte «molt ambiciós» i una obra «complexa», que planteja el repte d'integrar un nou edifici funcional, al mateix lloc on es trobava l'edifici administratiu del col·legi, amb la reforma de l'immoble escolar, protegit com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) i que presenta, en algunes parts, signes d'un considerable estat de deteriorament.

La proposta guanyadora, segons ha explicat l'arquitecte responsable, Ferran Bonanza, vol donar resposta als reptes que plantegen les necessitats d'Esardi com a centre educatiu així com la seva ubicació en ple centre de la ciutat i al costat d'una construcció singular com el mercat municipal. D'una banda, l'edifici de nova construcció, que estarà envoltat per una gelosia i que tindrà una concepció més contemporània.

«Intenta obrir-se al pati perquè la gent pugui gaudir de l'edifici protegit i l'espai públic. També busca respectar i posar en valor els edificis del voltant amb una arquitectura diferent, més contemporània que no vol rivalitzar» amb els del costat, ha elaborat Bonanza.

L'antic col·legi de les Monges requerirà una «important feina de rehabilitació» i serà respectat: no s'hi construirà a sobre i es deixarà l'edifici lliure perquè es pugui apreciar com era originalment. S'habilitarà al seu interior una gran sala multiusos i tindrà una planta soterrani per als espais que no tinguin una gran necessitat de llum natural.

Una de les grans novetats que incorpora el projecte és la possibilitat d'accedir, des del carrer Palau i Quer o des del passeig del Canal, al pati davanter de l'escola, que serà d'accés públic -tot i que es preveu algun tipus de tancament de cara l'horari nocturn o per a activitats restringides-. S'ha dibuixat un espai central que es podrà utilitzar per a activitats artístiques o passarel·les d'art mural i es preveu plantar-hi vegetació. Està pensat com un «espai de recolliment i meditació dins de la ciutat», segons Bonanza.

El projecte preveu també la construcció d'una coberta inclinada al nou edifici que, juntament amb el del mateix col·legi, acolliran una instal·lació de plaques solars fotovoltaiques de 60 kWh. També es construirà un dipòsit per aprofitar les aigües pluvials.

Pacificació de l'entorn

Segons ha explicat l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, l'execució de l'obra implicarà també l'adequació i «pacificació» dels carrers de la mateixa zona. Un tram del carrer Palau, Palau i Quer i el carrer Tarragona s'elevaran fins al nivell actual de la plaça del mercat que passaran a convertir-se de prioritat invertida de circulació, amb preferència per al pas de vianants.

«És una obra de mandat: que ningú esperi que comencem les obres i acabem de seguida», ha avisat Tomàs sobre la durada de les obres. El govern espanyol va incloure als pressupostos de 2023, arran d'una moció d'ERC, una partida de 3 milions d'euros per executar l'obra que el consistori, a través de recursos propis o subvencions d'altres administracions, haurà de complementar. L'alcalde preveu que la consignació estatal es pugui distribuir en anualitats fins 2026 per facilitar l'execució de les obres.

La redacció del projecte adjudicada a Dau Arquitectura té un pressupost d'uns 500.000 euros i s'allargarà durant quatre mesos -el termini de lliurament és el 30 de juny-. Al concurs s'hi van presentar onze projectes, dels quals cinc han estat seleccionats -els quatre no guanyadors seran compensats amb 2.500 euros-.