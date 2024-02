Dos anys de presó per a l'acusat d'apunyalar un home a Alcanar l'any 2020

L'Audiència de Tarragona ha condemnat a dos anys de presó l'home acusat d'intentar matar-ne un altre a Alcanar el 26 d'agost de 2020. Fiscalia li demanava vuit anys de presó per un delicte d'homicidi en grau de temptativa i una indemnització de 450 euros. Aquest dilluns, el ministeri públic i la defensa han acordat que els fets són constitutius d'un delicte de lesions amb instrument perillós i, per això, el fiscal ha rebaixat la pena a dos anys de presó - que el condemnat no haurà de complir - si paga la indemnització requerida. Les parts també han arribat a l'acord que no se substituirà la meitat de la pena de presó per l'expulsió d'Espanya, sol·licitada prèviament, durant un període de vuit anys, ja que l'home està arrelat al territori.

Segons el ministeri públic, l'acusat va apunyalar la víctima a l'abdomen provocant que caigués a terra malferit. A més, indica l'escrit acusatori, la intervenció d'un altre individu durant l'agressió va impedir que el condemnat li propinés una segona punyalada. La víctima va patir lesions que van consistir en una ferida de dos centímetres de longitud, sense penetració a la cavitat peritoneal. Aquestes van requerir un tractament mèdic-quirúrgic, que li van suposar nou dies de curació, dels quals tres va estar hospitalitzat.