Detenen set homes per furtar olives en una finca del Mas de Barberans

Los Mossos d'Esquadra de la comissaria d’Amposta van detenir ahir set homes, d’edats compreses entre els 23 i 41 anys, com a presumptes autors d’un delicte de furt.

Els fets van succeir el passat 29 de gener, a les 23:00 hores, quan el cos va ser alertat per la presència d’una furgoneta, amb diverses persones a l’interior, que es trobava en una finca d’oliveres del Mas de Barberans.

Ràpidament diverses patrulles es van adreçar a la zona i van localitzar una furgoneta circulant per un camí. El vehicle estava ocupat per set homes els quals van ser identificats pels agents.

A l’interior de la furgoneta van trobar quatre màquines de plegar olives, diverses llanternes frontals, així com uns 400 quilograms d’olives, les quals van ser intervingudes pels agents.

Els identificats no disposaven de cap documentació ni autorització per poder recollir olives de les finques.

Les gestions posteriors han permès determinar que les olives intervingudes havien estat sostretes d’una finca propera on va ser aturada la furgoneta, per la qual cosa els seus ocupants van ser detinguts ahir com a presumptes autors del furt.

Les olives recuperades en l’actuació policial van ser retornades al seu legítim propietari.

Aquesta actuació s’emmarca dintre de les accions contra el robatori d’olives i garrofes que els Mossos d’Esquadra estan duent a terme a les comarques de les Terres de l’Ebre des de principi del passat mes d’octubre.

Els detinguts van quedar en llibertat després de declarar en seu policial i resten a l’espera de comparèixer davant l’autoritat judicial quan sigui requerits.