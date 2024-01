El ple d'Amposta modifica el POUM per poder ubicar les noves dependències dels Agents Rurals i la policia local

El ple de l'Ajuntament d'Amposta donarà llum verda aquest dilluns al vespre a la modificació puntual del POUM per ubicar les noves dependències dels Agents Rurals al Montsià i la nova comissaria de la policia local en uns terrenys prop de la C-12. Es tracta d'un solar de propietat municipal de 2.500 metres quadrats prop del cementiri i tocant amb la carretera C-12 que estava qualificat com a residencial. El govern municipal d'ERC -que té majoria absoluta- porta al ple l'aprovació inicial de la seva requalificació en equipaments. En paral·lel, ha anunciat l'alcalde, Adam Tomàs, s'està ultimant la cessió de part de l'espai al Departament d'Interior per donar forma al projecte de la nova base comarcal dels Agents Rurals.

Segons ha precisat Tomàs, l'espai cedit a la Generalitat abastarà 1.500 metres quadrats. La superfície restant, uns 1.000 metres quadrats, es destinaran a la nova comissaria de la policia local. «Són uns terrenys que des de fa quinze anys no es fan servir per res», ha indicat, tot recordant que es tracta d'una modificació urbanística per raó d'interès públic que no suposarà cap pèrdua patrimonial a l'Ajuntament.

De moment, el procediment de cessió -que ja va ser valorat positivament per la junta de govern local- i el de modificació urbanística avancen de forma paral·lela en el temps sense que, de moment, s'hagi establert un termini concret per a la concreció dels dos equipaments. «És un projecte de mandat», ha assegurat l'alcalde.

Digitalització en marxa

D'altra banda, i dins dels punts incorporats per la vbia d'urgència, el ple té previst també l'aprovació definitiva de l'adjudicació del segon lot del programa de gestió documental. El projecte, amb un pressupost global de 2,6 milions d'euros i que compta amb ajuts dels Fons Next Generation, aspira a digitalitzar el funcionament de l'administració municipal en quatre anys. Segons l'alcalde, una impugnació al Tribunal de Contractes, que ha acabat donant la raó al consistori, l'ha endarrerit dos anys.

El ple ordinari també té previst aprovar la creació del servei de turisme fluvial, que ha de possibilitar rutes turístiques amb el vaixell elèctric recentment adquirit -i la gestió del qual s'haurà de licitar també pròximament-, un projecte que compta també amb subvencions dels fons Next Generation.