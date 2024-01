Amplien d'un a cinc anys el termini d'autorització per a activitats de turisme aqüícola

L'autorització per realitzar activitats turístiques en explotacions aqüícoles s'allarga d'un a cinc anys. Aquesta és una de les principals novetats del Pla territorial quinquennal de desenvolupament i gestió de l'activitat de turisme aqüícola a Catalunya (2024-2028), que el Departament d'Acció Climàtica ha aprovat aquest dilluns amb la seva publicació al DOGC.

Fins ara, les empreses que sol·licitaven el permís només disposen d'una autorització vàlida d'un any. El sector aqüícola, concentrat principalment a la costa de l'Ebre, l'únic lloc on es duu a terme l'activitat, havia reclamat l'allargament. L'any 2022 es van autoritzar vuit establiments per efectuar activitats de turisme aqüícola, set de les quals van ser prorrogades per a 2023. Les autoritzacions s'hauran de demanar entre l'1 de gener i el 15 de febrer de cada any i, segons el Departament, si es compleixen amb els requisits i es concedeixen, no caldrà renovar-les en els pròxims cinc anys.

L'activitat de turisme aqüícola, segons recorda la Generalitat, és complementària a l'activitat d'explotació aqüícola, que ha de ser la principal. L'objectiu és que ajudi a diversificar l'economia d'aquestes explotacions. Habitualment, consisteix en una part principal explicativa i de visita a les instal·lacions de producció. Aquest tipus d'activitat, afegeix Acció Climàtica, ajuda a la difusió del patrimoni, tradicions, oficis i cultura vinculats a l'activitat aqüícola i marítima de la zona; a la promoció i revalorització dels productes aqüícoles produïts a la zona; o a la difusió de les relacions entre la qualitat del medi natural i les activitats humanes.