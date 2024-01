Liciten la redacció i execució del projecte 'Ròtula Delta'

L'Ajuntament de la Ràpita (Montsià) ha obert la licitació del contracte mixt, de redacció i execució de l'obra d'urbanització i edificació de projecte 'Ròtula Delta'. Es tracta d'un conjunt d'actuacions per transformar la zona nord-est del municipi, l'encreuament de la carretera de Poble Nou del Delta i la carretera TV-3408 que connecta amb l'N-340, i la zona el passeig marítim i la zona portuària, amb el barri mariner del 'Xicago', l'equipament cultural del Museu de la Mar de l'Ebre i la parcel·la hotelera del 'matadero'. La zona serà també el quilòmetre zero del nou tram de Via Verda que la Diputació de Tarragona construeix des de Roquetes. El pressupost de licitació és d'1,85 MEUR. Les ofertes es poden presentar fins al 6 de febrer.

El projecte compta amb 2 milions d'euros de finançament dels fons europeus Next Generation, motiu pel qual cal fer el tràmit d'urgència. El contracte tindrà una durada de deu mesos amb tres fases: un màxim de 45 dies per redactar el projecte bàsic, 15 dies per a la redacció del projecte d'execució i un termini d'execució de l'obra en una única fase, del 75% dels treballs en el quart trimestre del 2024, i la resta abans de final d'abril de 2025.

Les principals actuacions previstes són la restauració del canal Carles III per adaptar la infraestructura al canvi climàtic i prevenir inundacions a la zona urbana del front marítim amb la restauració de la resclosa. També s'urbanitzaran - amb un passeig urbà - els vorals de l'antic canal de navegació i es connectarà amb el traçat del nou tram de la Via Verda de la Val de Zafán que ja es construeix. 'Ròtula Delta' també contempla un nou equipament turístic anomenat 'Smart Destination Centre', un espai en planta baixa d'uns 120 metres quadrats.

Tots els eixos conflueixen en la nova plaça 'Epicentre Ròtula Delta' que ha de poder encabir espectacles o actes públics a l'aire lliure, en la part posterior del Museu del Mar i en la part frontal de les restes dels antics magatzems del canal de navegació. També es preveu un edifici de serveis en continuïtat amb l'Smart Destination Centre.