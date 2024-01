Liciten la redacció del projecte executiu i la tramitació ambiental per ampliar l'abocador de Mas de Barberans

El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) licita el contracte per redactar el projecte executiu per ampliar el dipòsit controlat de residus del Mas de Barberans (Montsià). La base de la licitació és de 60.500 euros, com es publica aquest dijous. La contractació inclou la tramitació ambiental per habilitar una quarta fase a l'abocador i el nou centre de tractament de residus de les Terres de l'Ebre.

El termini d'execució és de vuit mesos. La fase tres del dipòsit de Mas de Barberans està a punt d'arribar al màxim de la seva capacitat i mentre es tramita l'ampliació, s'ha incorporat una trituradora de voluminosos per reduir l'espai que ocupa aquesta brossa i allargar la vida útil dels terrenys actuals.

El dipòsit controlat de residus del Montsià, situat al Mas de Barberans, rep unes 48.000 tones anuals d'escombraries procedents de tots els municipis de la mateixa comarca i de la comarca del Baix Ebre, una àrea de més de 100.000 habitants. L'òrgan gestor, el COPATE, està tramitant l'ampliació de l'abocador amb una quarta fase que hauria d'estar llesta aviat per evitar els problemes de capacitat que encareixen les taxes d'escombraries.

La tercera fase es va posar en marxa l'agost del 2013 i la previsió era que esgotés la seva capacitat en deu anys. Aquest pròxim mes de setembre no podrà rebre més fracció resta i s'intenta reduir els voluminosos amb una nova trituradora per «guanyar temps».

La redacció del Pla Especial Urbanístic Autònom (PEUA) es va adjudicar el 2020 a TPF Getinsa Euroestudios, així com el projecte bàsic del centre de tractament de residus de les Terres de l'Ebre per a la fracció resta, però encara no està aprovat. També es treballa en l'adquisició de tots els terrenys de la nova fase.