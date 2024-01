L'Hospital d'Amposta completa la renovació d'aparells amb un aparell de radiografies d'alta tecnologia

L'Hospital Comarcal d'Amposta disposa d'un nou aparell de raig X per al servei de radiologia. Aquesta adquisició, amb un cost de 265.000 euros, completa una inversió de 2 milions d'euros en renovació tecnològica que s'ha fet els últims cinc anys al centre hospitalari ampostí. Com ha destacat Montse Pinyas, supervisora del servei de radiologia de l'Hospital d'Amposta, es tracta d'un aparell "d'energia dual" que permet tenir fins a tres imatges toràciques - una radiografia comuna, una de les parts toves i una de les parts òssies -, amb una sola exposició del pacient. "Permet fer proves de contrast tenir una nova sala radiològica per descongestionar la principal", ha assenyalat. L'últim any, s'han fet 44.000 proves diagnòstiques al centre.

El servei de radiologia de l'Hospital Comarcal d'Amposta es reforça amb un nou aparell "innovador i d'alta tecnologia" que ha suposat una "avenç molt importat". La nova sala ja ha sigut molt útil per atendre els pics de malalties respiratòries de les últimes setmanes, segons Pinyas, i permetrà millorar servei de radiologia.

La tecnologia d'energia dual que incorpora l'aparell, permet fer radiografies de tòrax i tenir fins a tres imatges amb una sola exposició. Com ha exemplificat la facultativa, en casos d'afeccions com fractures costals o nòduls pulmonars, els malalts evitaran haver de fer-se dos o tres radiografies o altres proves com tomografies.

D'altra banda, l'aparell és totalment robotitzat i permet "la versatilitat i el fàcil maneig" del tècnic radiològic. Des de dins de la sala de control, veu al pacient a través d'una càmera i pot "rectificar" o situar bé els pacients abans de fer l'exposició radiològica. "És una inversió que suposa un abans i un després", ha dit Pinyas.

L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha destacat que l'Hospital Comarcal ha de continuar rebent dotacions d'eines i recursos per oferir "el servei de qualitat que es reclama" als professionals que hi treballen. Tomàs ha assenyalat que el pressupost del centre hospitalari s'ha incrementat engany en 4 milions d'euros, fins als 28 milions. "Demostra la voluntat de continuar donant un servei de referència a la comarca, i l'aposta clara de l'Ajuntament i dels professionals de l'Hospital de ser un referent en l'àmbit de la salut al territori", ha reivindicat el batlle i president del Consell d'Administració de l’Hospital d'Amposta.