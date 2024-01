Un home mor en bolcar el seu cotxe i caure per un canal entre la Ràpita i Poblenou del Delta

Un home ha mort aquest dimecres després que el seu cotxe sortís de la via, bolqués i caigués per un canal entre la Ràpita i Poblenou del Delta (Montsià).

Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 08.09 hores. L’accident ha estat al quilòmetre 4,2 de la carretera IMT-1. La víctima és DJ.C.M, de 59 anys i veí de Poblenou del Delta.

Per causes que encara s'estan investigant, un vehicle ha sortit de la via, ha bolcat i ha caigut a un canal, situat a prop del pont de l'Encanyissada, d'una via que és coneguda com la carretera de la Vergonya.

Amb aquesta ja són 5 les persones que han mort en accident de trànsit a les carreteres interurbanes catalanes aquest 2024. Arran de la incidència, s’han activat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).