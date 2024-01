Dos detinguts a Santa Bàrbara després d'un robatori a Amposta que va desembocar en una persecució policial

Els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes aquest dilluns a la nit a Santa Bàrbara (Montsià) com a presumptes autors d'un robatori amb força en una finca del terme municipal d'Amposta i protagonitzar una accidentada fugida amb cotxe. Una patrulla que es dirigia a una finca de la partida de les Collades, on els propietaris haurien avisat d'un robatori, es va creuar un vehicle que en marxava a gran velocitat. Els agents van decidir perseguir-lo i van mobilitzar altres unitats per aturar-lo. La fugida es va allargar uns 20 minuts amb maniobres temeràries del vehicle escàpol que i, fins i tot, va envestir un cotxe dels Mossos que li barrava el pas. Finalment, van abandonar el cotxe en un carrer de Santa Bàrbara.

Els agents van detenir un dels ocupants i, posteriorment, també el propietari i conductor del cotxe. A tots dos, se'ls investiga pels suposats delictes de robatori amb força, conducció temerària i danys al vehicle policial.

Els Mossos mantenen oberta la investigació i no descarten efectuar nous arrestos per la seva participació en els fets.