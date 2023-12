El sector dels cítrics ebrencs preveu recuperar un 20% de producció respecte la campanya passada

El sector dels cítrics ebrencs encara la campanya 2023-2024 amb la previsió de recuperar un 20% de producció respecte l'any passat. Malgrat la sequera, les condicions meteorològiques dels últims mesos han beneficiat aquest cultiu, sobretot a varietats primerenques com la mandarina clemenules. Tot plegat s'emmarca en un context de menor producció a escala estatal, fet que fa preveure una retribució «molt superior» per als pagesos.

El director comercial de la Cooperativa Exportadora Agris d'Alcanar, Federico Tarazona, ha apuntat que enguany podrien produir fins a 18.000 tones de mandarines, alhora que ha lamentat l'impacte que suposen mercats de la conca del Mediterrani en termes de «dúmping» (competència deslleial) social i mediambiental.

A diferència d'altres conreus, la sequera no ha tingut una afectació directa en aquesta campanya de cítrics, ja que es tracta d'una producció de regadiu que no ha patit restriccions de recursos hídrics. Tot i això, el director comercial de la Cooperativa Exportadora Agris d'Alcanar, Federico Tarazona, ha alertat que si la situació de manca de pluges es manté, el sector se'n podria ressentir.

Per contra, enguany la zona de les Terres de l'Ebre s'ha vist beneficiada per la manca de temporals torrencials que hagin malmès la fruita i n'han garantit una qualitat «extraordinària». La varietat estrella de la zona continua sent la mandarina clemenules, que en poques setmanes acabarà el seu procés de recol·lecció. En aquesta varietat concreta, la recuperació de la producció es preveu que s'elevi fins al 30%, fet que permetrà passar de 9.000 tones a 14.000 tones.

Una campanya estatal «atípica»

Pel que fa a les varietats més tardanes, tant de mandarines com de taronges, la producció podria rebaixar-se lleugerament, si bé en termes globals les previsions són optimistes respecte l'any passat i s'espera produir entre 24.000 i 25.000 tones de cítrics. Es tracta d'una situació que s'emmarca en una campanya «atípica» a escala estatal, fet que també fa preveure que el preu del producte final s'encareixi un 10% i els productors percebin una retribució més alta d'entre 8 i 9 cèntims més per quilo.

Malgrat aquestes circumstàncies favorables en clau ebrenca, el sector segueix insistint en l'impacte que provoca la competència per part de mercats procedents d'Àfrica. Tarazona ha defensat que existeix una «competència deslleial» que atribueixen a la diferència entre polítiques i estàndards europeus en matèria fitosanitària. «Produir dins de la Unió Europea, amb tota la legislació que ens estem autoimposant, cada dia s'està fent més difícil», ha lamentat a l'ACN.

Actualment, la Cooperativa Exportadora Agris d'Alcanar compta amb uns 200 socis dedicats al cultiu d'unes 1.200 hectàrees de mandarines i taronges de les quals s'exporta un 95%.