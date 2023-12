Intenten vendre vuit apartaments de Turov que l'Ajuntament d'Alcanar té pendents d'enderrocar

Vuit dels 32 apartaments del bloc de Turov que l'Ajuntament d'Alcanar (Montsià) ha d'enderrocar per complir amb la sentència judicial que va declarar il·legal el complex es troben en venda. Són els vuit habitatges que pertanyien a la mateixa promotora Turov i que van ser adquirits per l'actual venedor durant el procés de liquidació de la societat l'any 2018. El consistori, de fet, ja havia indemnitzat Turov amb més d'1 milió d'euros per aquests apartaments quan ja es trobava en concurs de creditors. Algun dels apartaments ha aparegut anunciat en portals immobiliaris. Particulars que s'han interessat han explicat que se'ls ofereix adquirir els immobles a preu rebaixat assumint el risc de perdre'ls definitivament quan s'executi l'enderroc.

"Oportunitat inversió. Venc apartament dúplex amb vistes al delta de l'Ebre, amb pàrquing inclòs, a la zona de Serramar. Situació especial a comentar". Aquest és el text que acompanyava un anunci publicat fins dimecres al matí al portal idealista, on també hi apareixien fotografies del bloc de Turov.

El venedor demanava 29.000 euros per l'anunciat dúplex en qüestió, molt per sota del valor de 139.000 euros calculat per una taxació de 2016, un any després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) confirmés, sense possibilitat de recurs, l'ordre d'enderroc dictada pel del jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona.

Preguntat per l'ACN a través de la informació de contacte que feia constar, el venedor s'ha negat a fer declaracions. Tot i això, ha detallat a diverses persones que van trucar per interessant-se per l'anunci que es tractaria d'una inversió de risc, amb possibilitat de guanyar o perdre.

El nou propietari, en aquest sentit, no ocultaria que existeix una sentència judicial que obliga l'enderroc, però intenta traslladar als interessats que el procediment per fer-lo efectiu s'està dilatant molt en el temps i que l'Ajuntament no tindria cap pressa a executar-lo, fins al punt que podria acabant no duent-lo a terme.

El venedor els explicava també que disposa de fins a vuit apartaments adquirits durant el procés de liquidació de la societat Turov i organitza visites els dissabtes i dissabte per mostrar-los a possibles compradors. Són els mateixos immobles que la promotora va conservar en propietat fins la liquidació i que, com la resta del complex, es troben pendents de l'enderrocament per part de l'Ajuntament.

El govern municipal, que va arribar a licitar l'obra a principis de 2017, es troba pendent de l'arribada dels dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat amb la valoració dels habitatges dels particulars afectats per poder reiniciar el procediment. L'any 2018, amb Turov trobant-se en concurs de creditors, va acordar indemnitzar l'empresa -que va arribar a vendre apartaments quan ja s'havia certificat la seva situació urbanística irregular- amb 1,07 milions d'euros pels mateixos apartaments que ara tornen a sortir a la venda. Ara s'ofereix cadascun dels vuit per preus que van entre els 20.000 i 29.000 euros, segons els interessats.

Especulació "lamentable i perversa"

"Em sembla lamentable i, fins i tot, pervers que s'estigui especulant amb uns apartaments que estan immersos en un procediment judicial i amb una sentència d'enderroc ferma en última instància. Que es vulgui fer especulació i negoci d'una il·legalitat urbanística tan flagrant que ha suposat tants problemes per a l'administració i les persones propietàries és un error", ha declarat l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig. "Segurament és legal, però és molt poc o gens ètic", ha reblat. Una opinió, aquesta última, compartida per juristes consultats per l'ACN.

L'alcalde ha recordat que, en qualsevol cas, l'Ajuntament ha de "complir una sentència" d'enderroc dels apartaments que ja no pot ser recorreguda en cap altra instància: "no hi ha lloc per a les opinions, les percepcions o les idees". Segons ha remarcat, el govern municipal és el "primer interessat" a solucionar definitivament el conflicte al més aviat possible perquè, per exemple, ha hagut d'habilitar garanties bancàries per a les indemnitzacions que generen interessos.

Això sí, Roig demana a l'administració de justícia que faciliti "indicacions" clares per complir l'execució de la sentència i l'enderroc correctament, amb "seguretat" per a les persones afectades que encara resideixen al complex. "No podem arribar allí com un elefant en una terrisseria, amb les màquines i fer-los sortir tots cap a fora per enderrocar perquè tenim la sentència judicial. També necessitem que la justícia es mulli una mica més i ens digui com s'ha de fer", ha abundat.

Despubliquen l'anunci

Per la seva banda, i després de tenir coneixement del cas, la plataforma idealista ha decidit donar de baixa l'anunci. Ho han fet, segons han apuntat fonts d'aquest portal, a la llum de la informació sobre el procediment judicial i malgrat considerar que la responsabilitat del contingut "lícit" del que s'hi publica és dels mateixos usuaris.

El complex de Turov va ser construït amb una de les llicències municipals irregulars atorgades a la zona entre 1997 i 2003 per part d'un govern municipal anterior a partir d'una particular interpretació del planejament urbanístic que permetia construir blocs d'apartaments en parcel·les destinades a "ciutat jardí" i que podien albergar només un habitatge. La denúncia d'una veïna va activar el procediment judicial, amb grans repercussions econòmiques per a les finances municipals.

El cas del complex de 32 apartaments a Serramar no va ser aïllat: segons càlculs fets pel consistori arran de l'aparició del cas, amb aquesta normativa irregular es van arribar a construir fins a 614 habitatges en diverses urbanitzacions d'Alcanar Platja quan, legalment el planejament només en permetia 179.