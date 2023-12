Detenen tres dones d'Amposta i n'investiguen dos més de Castelló que robaven a supermercats del Montsià

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres dones d'Amposta, de 23, 26 i 35 anys, i n'investiga dos més que resideixen a la zona de Castelló, com a presumptes autores dels delictes de furt i pertinença a grup criminal. Les arrestades estan implicades en almenys onze robatoris que s'han produït els últims mesos a supermercats d'Amposta, la Sénia, Alcanar i Ulldecona. En la investigació d'una sèrie de robatoris en nombrosos establiments de la comarca, es va comprovar per les càmeres de seguretat que sempre era el mateix grup de dones que els duia a terme. La policia també ha informat la Fiscalia de Menors i la DGAIA que les detingudes implicaven a infants en les maniobres de distracció per sortir corrents amb els productes sense pagar.

El grup de dones sempre actuava de la mateixa manera. Omplien els carros amb productes cars, s'aproximaven a la línia de caixes per pagar i amb diverses maniobres de distracció, per a les quals també feien servir els menors d'edats que les acompanyaven, i quan aconseguien despistar els empleats, sortien corrents amb els carros plens. A fora de l'establiment, ja les esperaves alguns vehicles on carregaven el gènere robat ràpidament i fugien. Es calcula que en els onze furts comesos s'han emportat articles per valor de més de 6.500 euros.

La detenció de les tres dones es va fer dimecres. Després de passar a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia d'Amposta, les detingudes han quedat en llibertat amb càrrecs i se'ls ha imposat una ordre d'allunyament dels establiments afectats. Hi ha dues identificades i investigades més que els Mossos que resideixen a la zona de Castelló.