L'Ajuntament d'Amposta «ajorna un any» la pujada de l'IBI, l'IAE i la taxa de vehicles

L'Ajuntament d'Amposta «ajornarà» fins a 2025 l'increment anunciat per a l'any que ve dels impostos de l'IBI (Impost de Béns Immobles), l'IAE (Impost d'Activitats Econòmiques) i l'impost als vehicles. El consistori aprofitarà per congelar aquestes taxes per l'increment del 20% de la participació de l'estat espanyol als ens locals i també que el PAM (Pla d'Acció Municipal) de la Diputació de Tarragona permetrà als ajuntaments destinar part d'aquests recursos a la despesa ordinària. D'altra banda, com estava previst, l'Ajuntament mantindrà la pujada de les taxes de les escombraries i les vinculades a l'ocupació de la via pública (guals, caixers i terrasses).

L'Ajuntament d'Amposta ingressarà uns 850.000 euros més de previst amb l'increment extraordinari de l'aportació de l'Estat i dels recursos de la Diputació. L'alcalde Adam Tomàs ha apuntat que les ordenances fiscals s'havien ajustat «per assumir uns increments de despesa de més d'1,5 milions d'euros», amb l'encariment de la gestió de la brossa, del personal, d'interessos bancaris i del preu de l'energia. Tomàs ha defensat que aquests tres impostos es podran congelar per «la bona gestió que fa el govern municipal del pressupost».

El consistori atura l'increment, aprovat provisionalment, del 10% de l'IBI i de l'IAE, que s'incrementava del 0,3 al 0,6 en totes les categories. Es manté l'augment de la taxa de la brossa un 36%; l'impost dels caixers que passaran de 500 euros a 1.400 euros de taxa d'ocupació de la via pública; la taxa de les terrasses, que passa dels 36,5 euros als 45,63 euros per metre quadrat; i els guals que s'apugen un 25%.