Intercepten cinquanta quilos de peix i marisc sense documentació al port de la Ràpita

La Guàrdia Civil ha interceptat a la sortida del port de la Ràpita (Montsià) 46,7 quilos de peix i marisc sense documentació i que no havia passat per la llotja. Quatre persones van rebre una denúncia per infringir la Llei de Pesca i Acció Marítima. Entre el peix decomissat hi havia llagostins, galeres i llenguados.

Es calcula que els aliments intervinguts tenien un preu de més de 2.000 euros al mercat. El peix i el marisc s'entregarà a una entitat social un cop superi els controls sanitaris. La Guàrdia Civil de Tarragona reforça aquests dies el control de les activitats pesqueres per la proximitat de les festes nadalenques i la voluntat d'evitar la venda il·legal d'aquests productes pesquers.