Queixes perquè el soroll d'una discoteca en una carpa a Amposta impedeix el descans dels veïns

La convivència entre l'oci nocturn amb el descans dels veïns segueix continua sent font de conflicte a la ciutat d'Amposta. Un grup de veïns d'un bloc de pisos del carrer Toledo ha fet públic el seu malestar davant les molèsties que els ocasiona durant les nits que funciona la discoteca muntada en una carpa a l'aparcament dels instituts, just davant del seu immoble.

Es queixen que el soroll de la música fins a altes hores de la matinada i el que genera el moviment de centenars de joves no els deixa dormir. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha afirmat que la discoteca compleix la normativa municipal. Defensa que l'activitat evita desplaçaments nocturns dels joves fora del municipi i que no es tornarà a autoritzar després de festes.

Vidres de les finestres que vibren a altes hores de la matinada pel volum de la música, joves amb els seus cotxes que arriben i marxen o els serveis de neteja que, un cop acabada la festa, treballen per deixar en condicions l'espai fins les vuit del matí. És el panorama que descriuen els inquilins del bloc del carrer Toledo, on hi viuen una vintena de famílies. Algunes, amb persones que pateixen problemes de salut. «Portem tres dies sense dormir, que no és poca cosa», lamenta Quim Badia, un dels afectats.

La discoteca de la carpa, batejada com a Kronosfest i impulsada per empresaris locals del sector, ha obert ja durant tres nits, entre les onze i les sis de la matinada, els dies 5, 7 i 9 de desembre, aprofitant la celebració de la fira d'Amposta. Amb el sopars d'empresa i les dates festives de les pròximes setmanes la previsió és també fer-ho els pròxims divendres, 15, i dissabte, 16, així com els dies 24, 25, 31 de desembre i 5 de gener.

Però després de les primeres tres nits de festa sense poder dormir, els veïns han dit prou i ja no volen tornar a passar per l'experiència aquest pròxim cap de setmana. Asseguren estar disposats a emprendre totes les vies legals al seu abast. El passat cap de setmana, van ser diversos els que es van adreçar a la policia municipal per denunciar la situació. Finalment, tècnics municipals es van personar a l'immoble per efectuar mesuraments dels nivells de so i determinar si l'activitat compleix amb la normativa municipal.

Els mateixos afectats, que van fer els seus propis mesuraments amb aplicacions de mòbil -asseguren que es van arribar a duplicar els límits màxims i qüestionen que s'hagin instal·lat limitadors-, també han traslladat la seva queixa a l'Ajuntament i l'alcalde els ha citat dilluns. «Ens queden set sessions i no volem arribar ni a divendres», ha advertit Badia.

Diuen que, després de contactar amb l'organitzador, aquest els va proposar situar dos camions a la part posterior per mitigar l'efecte del so, però tractant-se d'una carpa de tela, apunten, es tracta d'una acció poc efectiva. Proposen que s'aturi l'activitat i l'Ajuntament estudiï el seu trasllat a un altre punt de la ciutat on no generi molèsties. Lamenten que la instal·lació a l'aparcament dels instituts ha limitat també la mobilitat a la zona.

L'alcalde diu que és temporal

Una opció, de moment, que no es troba sobre la taula però que l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, tampoc descarta taxativament. Assegura que la carpa discoteca, autoritzada pel mateix consistori, compleix les limitacions que imposa la normativa municipal. «Vam autoritzar la proposta amb més limitacions que mai: per primera vegada vam demanar posar limitadors de so registrats i altres mesures de seguretat a l'entorn. Això no vol dir que hagin molèsties però els titulars han complert amb tot», sosté.

Segons detalla, els primers resultats de les sonometries haurien constatat nivells superiors, «no per molt», als 30 decibels a l'interior de l'habitatge. L'enginyer municipal hauria requerit els limitadors als promotors i, si s'escau, s'ajustaran novament els llindars sonors per disminuir les molèsties. «Treballarem per minimitzar l'impacte sobre els veïns i oferir als joves aquesta possibilitat d'oci: els veïns poden estar tranquils pel que fa, a partir d'ara, perquè no es tornarà a autoritzar», ha assegurat Adam.

Es refereix l'alcalde a no donar-li continuïtat més enllà del 5 de gener, un cop passades les festes. Segons defensa, l'autorització de l'activitat pretenia que els joves del municipi disposessin d'oferta lúdica nocturna i no s'haguessin de desplaçar fora durant l'època de festes després del tancament administratiu inicial de la discoteca Legend -que finalment ha pogut reobrir- o la incertesa sobre la data d'obertura de nous locals a la zona de Tosses. «Els veïns poden estar tranquils, perquè aquesta activitat acabarà després de Nadal», ha tancat Tomàs.