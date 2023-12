detail.info.publicated ACN

Les retroexcavadores i les grues treballaven aquest dimarts al matí a l'entrada de Godall (Montsià) per replantar les sis primeres oliveres monumentals que el Govern ha rescatat de dos vivers de la comarca. El consistori senyalitzarà l'entorn per explicar la història d'aquests olivers i no descarta fer "un petit museu de pedra en sec" per reforçar aquest actiu oleturístic..

Les oliveres formen part d'un conjunt de 48 que es replantaran en 9 espais de 8 pobles del Montsià, una compra que va permetre la llei de protecció 6/2020. La norma s'acabarà de desplegar un cop enllestit el catàleg d'exemplars, amb el qual també es podrà determinar i repartir ajuts als propietaris. La normativa ha permès fer tes immobilitzacions preventives.

Les oliveres que ja s'han començat a replantar a Montsià van costar al Govern 644.100 euros. Amb l'aprovació de la llei 6/2020 de protecció de i conservació de les oliveres monumentals, va quedar prohibida la seva comercialització i s'ha pogut rescatar aquesta cinquantena d'exemplars de dos vivers de la comarca. "Primer es va fer un triatge per veure quines eren d'aquí i quines eren mil·lenàries", ha concretat Jesús Gómez, director dels serveis territorials d'Acció Climàtica a les Terres de l'Ebre.

Un cop adquirides es va parlar amb els alcaldes per trobar espais on fer la replantada, "llocs que respectessin les característiques de les oliveres" i sobretot que les dignifiquessin, "evitant llocs com les rotondes". Com ha explicat l'alcalde Alexis Albiol, a Godall han escollit uns terrenys municipals, de fàcil accés, per albergar els sis arbres monumentals. Els imponents olivers presidiran la gran esplanada que es troba abans d'arribar al cementiri.

Els 42 restants es repartiran en set municipis més, 8 a Santa Bàrbara, 4 a Amposta, 1 a Masdenverge, 5 a Alcanar, 20 a Ulldecona – 4 dels quals en una finca de GEPEC- EdC -, 2 a Freginals i 2 a Mas de Barberans. Com ha apuntat el director dels serveis territorials d'Acció Climàtica a l'Ebre, la licitació es va retardar i això ha posposat el transplantament, que s'allargarà, en alguns casos, fins al mes de febrer.

Retornar les oliveres monumentals al seu lloc d'origen és "una de les tres grans potes" de la llei, segons Gómez. La segona serà poder fer arribar les ajudes per a la conservació als seus propietaris i gestors. Cal completar el catàleg d'exemplars, previst aquest mes de desembre, i també acabar de desplegar la llei amb la seva reglamentació i la taula d'experts, a partir també de l'any que ve. La normativa també ha permès fer immobilitzacions d'arbres que es volia arrencar i comercialitzar de manera improcedent. Els Agents Rurals han detectat com a mínim tres finques on això estava a punt de passar i s'ha impedit.

L'alcalde de Godall, que també és president de la cooperativa agrària del municipi, ha recordat que més enllà de la protecció dels arbres, els agricultors necessiten el suport econòmic de l'administració, perquè els arbres monumentals "són bastant improductius", fan poc fruit. "Comercialitzar aquest oli, i tots els olis, costa molt i no es pot vendre barat, perquè la recol·lecció té un cost alt i fa poc producte", ha insistit. Fer valer aquest producte més enllà dels canals gourmet és també un dels reptes que poden incentivar aquestes subvencions.