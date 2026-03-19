Patrimoni
La coberta de l'absis de la catedral de Tortosa serà visitable al maig després d'acabar la segona fase de restauració
La intervenció culmina el tancament dels merlets iniciat al segle XIV i recupera 500 elements d'alt valor patrimonial
La segona fase de la restauració de la coberta de l'absis de la Catedral de Santa Maria de Tortosa. Tot i que no es podrà obrir per Setmana Santa com es volia, es preveu que al mes de maig es puguin iniciar les visites guiades en aquest espai del temple gòtic, fins ara en un greu estat de degradació.
La restauració, que ha liderat els arquitectes Carles Brull i Andreu Alfonso, ha permès recuperar més de mig miler d'elements arquitectònics i decoratius barrocs, de gran valor patrimonial, com són gàrgoles, capitells o vidrieres.
També s'ha completat el tancament dels merlets, tal com es va iniciar al segle XIV, i que evitarà la filtració d'aigua a la basílica, i s'han coronat les torretes inacabades, que patien el mateix problema. Els treballs han suposat una inversió de 552.742 euros i han comptat amb el finançament del 2% Cultural del Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana i la Diputació de Tarragona.
El Capítol de la Catedral del Bisbat de Tortosa preveu una tercera fase, per poder netejar i restaurar el tercer nivell de la coberta, que no serà visitable, però que completaria la intervenció. També s'ha presentat el projecte per optar al finançament del 2% Cultural.