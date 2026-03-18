La CUP portarà al ple de Tortosa una moció per «activar» la retirada del monument franquista

Els anticapitalistes reclamen al jutjat que resolgui el procediment i aixequi les mesures cautelars

El monument franquista de Tortosa rere una pancarta pel seu desmantellament.

El monument franquista de Tortosa rere una pancarta pel seu desmantellament.ACN

La CUP portarà al pròxim ple de Tortosa una moció per "activar" el procés del monument franquista situat al riu Ebre. El text insta a la Generalitat a sol·licitar al Jutjat Contenciós Administratiu Número 2 de Tarragona a resoldre el procediment i aixecar les mesures cautelars per continuar amb la retirada del monument. 

D'altra banda, reclama que "s'activin els passos administratius necessaris" per fer-la efectiva, com la redacció o actualització del projecte tècnic, la dotació pressupostària, la licitació de les obres i la definició d'un calendari d'execució.

La proposta també interpel·la el govern municipal, a qui demana convocar una reunió amb la Generalitat i amb la Comissió per la retirada dels símbols franquistes per acordar un calendari i establir un mecanisme de seguiment del procés.

El partit proposa aquesta moció després que el Tribunal Suprem hagi rebutjat els dos recursos d'associacions d'ultradreta contràries a la descatalogació del monòlit franquista que hi ha al riu Ebre.

