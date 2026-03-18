La CUP portarà al ple de Tortosa una moció per «activar» la retirada del monument franquista
Els anticapitalistes reclamen al jutjat que resolgui el procediment i aixequi les mesures cautelars
La CUP portarà al pròxim ple de Tortosa una moció per "activar" el procés del monument franquista situat al riu Ebre. El text insta a la Generalitat a sol·licitar al Jutjat Contenciós Administratiu Número 2 de Tarragona a resoldre el procediment i aixecar les mesures cautelars per continuar amb la retirada del monument.
D'altra banda, reclama que "s'activin els passos administratius necessaris" per fer-la efectiva, com la redacció o actualització del projecte tècnic, la dotació pressupostària, la licitació de les obres i la definició d'un calendari d'execució.
La proposta també interpel·la el govern municipal, a qui demana convocar una reunió amb la Generalitat i amb la Comissió per la retirada dels símbols franquistes per acordar un calendari i establir un mecanisme de seguiment del procés.
El partit proposa aquesta moció després que el Tribunal Suprem hagi rebutjat els dos recursos d'associacions d'ultradreta contràries a la descatalogació del monòlit franquista que hi ha al riu Ebre.