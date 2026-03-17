POLICIAL
Imposen tres expedients per treballadors en situació irregular en diverses botigues de Tortosa
Diversos cossos policials van dur a terme un dispositiu conjunt ahir a la capital del Baix Ebre
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Tortosa i de l’Ametlla de Mar, així com de la Unitat Regional de Policia Administrativa, van dur a terme ahir a la tarda un dispositiu conjunt amb la Policia Local de Tortosa, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i Inspecció de Treball en diversos establiments comercials tipus supermercat de Tortosa. Hi van participar més d’una trentena d’efectius policials.
La Policia Local de Tortosa va detectar 30 infraccions administratives relacionades, entre d’altres, amb la manca de carnet de manipulació d’aliments, l’absència de pòlissa d’assegurança, extintors caducats o de difícil accés, deficiències en les instal·lacions, manca de retolació obligatòria i irregularitats en la identificació dels sistemes de videovigilància.
Inspecció de Treball va iniciar tres expedients administratius per la presència de treballadors en situació irregular, que no estaven donats d’alta a la Seguretat Social.
En el marc de les seves competències, la Guàrdia Civil va tramitar diverses infraccions: dues per contraban de productes amb etiquetatge irregular procedents de tercers països, tres per tenir productes caducats exposats a la venda, una per venda d’aliments en mal estat, una per infracció en matèria d’impostos especials i una per incompliments de la normativa de protecció de dades en els sistemes de videovigilància.
Finalment, el Cos Nacional de Policia va incoar un expedient d’expulsió per via preferent, en aplicació de la normativa d’estrangeria.
En el marc d’aquest dispositiu es van identificar un total de sis persones.