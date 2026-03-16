POLICIAL
Enxampen sis persones fent trampes durant l’examen teòric del permís de conduir a Tortosa
Portaven un dispositiu de telefonia mòbil, auriculars i una petita càmera que permetia retransmetre l’examen a una tercera persona situada a l’exterior
Agents dels Mossos d’Esquadra, del Grup de Recerca i Documentació de l’Àrea Regional de Trànsit de les Terres de l’Ebre, van detectar el passat 5 de març sis persones mentre feien un ús fraudulent de dispositius de telefonia mòbil durant la realització de les proves teòriques per a l’obtenció del permís de conduir a Tortosa (Baix Ebre).
Els fets van tenir lloc durant una jornada d’exàmens teòrics al barri de Ferreries de Tortosa. Els agents van identificar sis persones, d’entre 24 i 35 anys que utilitzaven dispositius tecnològics ocults mentre realitzaven la prova.
Durant el transcurs de l’examen, els agents van detectar el comportament sospitós dels examinats i van comprovar que portaven amagat tot el conjunt de dispositius electrònics utilitzats per cometre el frau.
El mètode utilitzat consistia a portar amagat sota la roba un dispositiu de telefonia mòbil, auriculars i una petita càmera que permetia retransmetre l’examen a una tercera persona situada a l’exterior. Aquesta persona visualitzava les preguntes i facilitava les respostes correctes a través de l’auricular mentre els aspirants realitzaven la prova escrita.
Una setena persona que també es trobava realitzant la prova, en presenciar l’actuació policial, es va aixecar, va llançar els folis de l’examen i va abandonar l’aula de manera precipitada.
Aquests fets comporten la prohibició de poder presentar-se a les proves per obtenir el permís de conduir durant un període de sis mesos. A més, també poden comportar una sanció econòmica de 500 euros.