SOCIETAT
L'ampliació de l'Hospital de Tortosa manté tots els serveis assistencials, però perd vestuaris i aparcaments
Salut i l'ICS reubica alguns espais per minimitzar les afectacions de les obres a professionals i usuaris
El projecte d'ampliació de l'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta (HUTVC) s'ha hagut d'ajustar per conservar el sitjar del segle XVI, descobert amb les obres del nou edifici. Amb la represa dels treballs en marxa, Salut, l'ICS i Infraestructures.cat han detallat que tot el programa assistencial previst per al nou edifici es podrà mantenir.
Hi haurà l'hospital de dia, consultes, bloc quirúrgic, la zona d'esterilització i la central tècnica i un jardí terapèutic al sostre, però la planta soterrada només mantindrà la nova zona de farmàcia i logística. No hi haurà nous vestidors ni tampoc la ja descartada segona planta soterrada per a aparcament. Alguns espais es reubiquen per minimitzar les afectacions a professionals i usuaris.