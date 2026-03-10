SOCIETAT
La Comissió per la retirada dels símbols franquistes demana aixecar les cautelars per retirar el monument de Tortosa
L'entitat reclama al Govern que actuï després que el Tribunal Suprem rebutgés dos recursos d'associacions d'ultradreta
La Comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa demana al Govern que insti al Jutjat Contenciós Administratiu Número 2 de Tarragona a dictar sentència i a aixecar les mesures cautelars per fer efectiva la retirada del monument franquista de la ciutat.
L'entitat fa aquest pronunciament després que el Tribunal Suprem hagi rebutjat els dos recursos d'associacions d'ultradreta contràries a la descatalogació del monòlit franquista que hi ha al riu Ebre. Després de les dues sentències, només queda per resoldre el recurs de COREMBE que va impugnar la concessió per part de l’Ajuntament de Tortosa de la llicència d'obra per a la retirada del monument.
La jutgessa va decretar la paralització de les obres ja començades com a mesura cautelar i va anunciar que no dictaria sentència sobre la llicència d'obres fins que el TSJC no es pronunciés sobre la descatalogació. Ara, des de la Comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa exigeixen que s'aixequin les mesures cautelars i es procedeixi a la retirada del monument.