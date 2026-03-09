SOCIETAT
Una unitat portàtil aquapònica de l'IRTA ajuda a integrar persones amb discapacitats a Tortosa
Una vintena d'usuaris de la Fundació Mercè Pla s'ocupen de conrear enciams a partir d'excrements de peixos
La primera unitat portàtil aquapònica que ha posat en marxa l'IRTA a Catalunya es troba ja en funcionament a la Fundació Mercè Pla de Tortosa amb l'objectiu d'integrar persones amb discapacitats. El projecte permet a una vintena d'usuaris del centre ocupacional tenir cura d'un sistema que ajuda, a partir de la transformació com a nutrients dels excrements dels peixos (llisses en aquest cas) que es crien en un tanc, fer créixer enciams sense l'ús de terra.
L'IRTA vol fomentar amb la iniciativa el coneixement i la pràctica de la producció aqüícola i agrícola circulars. La instal·lació, que ha comptat amb finançament també del Grup d'Acció Local de Pesca (GALP) Mar de l'Ebre, és la primera que es pot desmuntar i traslladar fàcilment.
L'aquapònia, segons ha remarcat el cap del programa d'aqüicultura de l'IRTA, Enric Gisbert, és una tècnica aplicada mundialment en el sector primari. S'alimenten els peixos per fer-los créixer i els excrements que generen són transformats per bactèries en nutrients útils per fer créixer els enciams en un suport damunt d'uns tancs amb aigua, sense l'ús de terra. "És un sistema circular de producció d'aliment, en el qual el residu d'un animal l'utilitza un altre per créixer", ha apuntat Gisbert.
Habitualment, són empreses del sector primari les que utilitzen aquests sistemes amb objectius de "rendiment i producció econòmica". En el cas de la primera unitat portàtil de l'IRTA, els objectius són diferents. "Aquí la volem fer servir per promoure les capacitats d'aquesta gent i diversificar-los cap a altres maneres de treballar", ha indicat tot remarcant el caràcter "innovador" d'una iniciativa que vol anar més enllà dels càlculs empresarials.
Amb una vintena de llisses criant-se en un tanc, els primers enciams plantats ja fa una setmana han començat a créixer. Quan les hortalisses tinguin la mida adequada podran ser consumides –pels usuaris de tot el centre -uns 80- i les seves famílies. Tot i tractar-se d'un equipament portàtil, construït al centre de l'IRTA de la Ràpita, des d'on s'ha traslladat, la idea és que l'equipament pugui romandre al centre el temps que la mateixa Fundació gestora consideri.
Desmuntable i traslladable
"Això és com un Lego: tot es munta i desmunta segons vulguem. Per tant, és modular: pot estar aquí i, en un moment o la setmana vinent, en un institut de la Ràpita, Tarragona o Barcelona fent la mateixa funció. Són instal·lacions que tenen molta flexibilitat, que poder ser aplicables i poden funcionar a qualsevol lloc i només cal una mica de bona instal·lació i manteniment, com es farà aquí", ha tancat Gisbert.
Per a la Fundació Mercès Pla, la presència de la unitat portàtil d'aquapònia -per a la qual s'ha editat una guia d'ús inclusiva específica- permet els usuaris no només participar en les tasques de manteniment. També han pres part en la posada en marxa del projecte. "Per a ells és un creixement, és donar-los noves oportunitats de fer coses innovadores, que no fan habitualment, i tenir la producció", ha resumit la directora general de l'entitat, Laura Beltran.
També el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, ha destacat la importància d'aquest projecte col·laboratiu, tant des del punt de vista de la sostenibilitat com de la integració de les "persones amb capacitats especials". En una línia similar, s'ha pronunciat també el vocal del GALP Mar de l'Ebre, Gerardo Bonet, qui s'ha felicitat del vessant social del projecte al mateix temps que dona visibilitat al sector.