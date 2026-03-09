PATRIMONI
La renovació integral del Parador de Tortosa començarà l'any que ve
La presidenta de Paradors, Raquel Sánchez, reafirma que la inversió «mai» s'ha qüestionat
Les obres de renovació integral del Parador de Tortosa ja tenen calendari. La presidenta de Paradors, Raquel Sánchez, ha explicat que els pròxims mesos se sol·licitaran les llicències i es faran les licitacions i el complex hoteler tancarà al gener de l'any que ve per començar els treballs. Duraran divuit mesos i es preveu que el Parador de Tortosa no reobri fins a la tardor de 2028.
Sánchez ha negat que hi hagi un endarreriment del projecte, i encara menys que «mai» s'hagi qüestionat dur-lo a terme. Assegura que la dilació d'uns mesos en l'inici de les obres es deu a l'ampliació del projecte inicial, que ha incorporat la reforma de cuines i àrees de servei. La inversió ha incrementat fins als 15,7 MEUR, un 13,6 % més de previst.