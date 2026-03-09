MEMÒRIA HISTÒRICA
Rebutgen el recurs d'una entitat d'extrema dreta contra la descatalogació del monument de Tortosa
El tribunal argumenta que inadmet l'escrit de cassació per la falta de «fonamentació» i d'una «justificació adequada»
El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs de cassació interposat per l'Associación Cultural Despierta España contra la descatalogació del monument franquista situat al riu Ebre a Tortosa. La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre va aprovar definitivament la modificació del planejament urbanístic de Tortosa el novembre de 2020, amb la qual el monòlit deixava de ser un bé patrimonial protegit i en permetia la retirada.
En la resolució, el Suprem ha inadmès el recurs per la «falta de fonamentació suficient amb singular referència al cas» i perquè considera que «l'escrit no té una adequada justificació». Segons els magistrats, no hi ha «interès cassacional objectiu» perquè hi hagi «jurisprudència» i «un pronunciament» de l'alt tribunal.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) ja va desestimar dos recursos promoguts per les entitats d'extrema dreta Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces i la Asociación Cultural Despierta España contra la descatalogació del monument franquista a Tortosa l'abril de 2025. Llavors, les associacions van recórrer contra aquesta decisió al·legant arbitrarietat i frau de llei perquè, entre altres, consideraven que faltaven informes patrimonials, ambientals i econòmics. Uns arguments que el TSJC va rebutjar.
Ara, l'alt tribunal argumenta que s'incompleixen les exigències de l'article 89.2.f) de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (LJCA) per falta de «fonamentació». «Falta la necessària justificació de la suposada contradicció, sense que pugui abastar una mera referència de resolucions judicials, i sense que les parts puguin esperar que les seves eventuals omissions o deficiències en aquesta exposició puguin ser salvades d'ofici per la Sala», exposen els magistrats en la resolució.
A més, sostenen, que l'objecte del recurs és una modificació del catàleg dels elements protegits i que es tracta d'una normativa catalana en matèria d'urbanisme, per la qual cosa, queda «exclosa d'aquesta cassació estatal». D'altra banda, el Suprem assevera que el recurs no té una «justificació adequada», ja que correspon al demandant fer «explicita l'afecció» sobre altres casos. «No és suficient l'argument que existeixen molt monuments protegits, sinó que s'ha d'atendre en aquest supòsit a la virtualitat expansiva de la doctrina assentada en la sentència recorreguda», defensen.
Justícia estudia la resolució
El Departament de Justícia ha confirmat a l'ACN que estudia la sentència del Suprem i les seves «implicacions». Amb tot, de moment, han dit que no faran cap valoració.