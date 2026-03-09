Diari Més

NETEJA

L'Ajuntament de Tortosa reorganitza el servei de neteja i crea equips de manteniment que actuaran als punts conflictius

El consistori renova la imatge dels vehicles i dels contenidors i anuncia una campanya de conscienciació i civisme

L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà en la presentació de la reordenació del servei de neteja

L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà en la presentació de la reordenació del servei de neteja

Publicat per
ACNAgència de notícies

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L'Ajuntament de Tortosa ha reorganitzat el servei de la neteja viària i recollida de residus d'acord amb la concessionària Acciona. La primera mesura que s'aplicarà és la creació d'equips de manteniment i neteja intensiva, els quals actuaran a l'entorn dels contenidors, de papereres i als punts més conflictius, ja identificats. 

Segons han explicat des del consistori, cada dia de la setmana s'activarà un equip que es distribuirà en tres àrees: Ferreries-Jesús-Reguers; Remolins-Bítem, i Temple-Sant Llàtzer. En el cas del nucli antic, el sistema actual ja preveu una neteja a fons de cada sector. A banda, el govern municipal ha anunciat la renovació de la imatge dels vehicles i dels contenidors i una campanya de conscienciació i civisme.

«El govern municipal s'ha fixat l'objectiu de millorar el servei de neteja viària i de recollida de residus sòlids urbans. Volem endreçar i cuidar Tortosa, apel·lant també a la corresponsabilitat de la ciutadania», ha afirmat l'alcaldessa Mar Lleixà. Els membres dels nous equips són operaris que se sumen als que ja treballen en el sistema d'escombrat manual i amb màquines. «Si fins ara aquestes tasques les feien equips diferents, en diferents moments, ara s'abordarà tot a la vegada», ha afegit la batllessa.

D'altra banda, s'han definit nous eixos i itineraris de neteja i recollida d'escombraries. Es preveu marcar sobre el mapa els punts per on passaran els nous equips i si es detecten noves zones conflictives. «Així, quedaran registrades les parts on ja s'ha actuat i estan netes, i també les àrees que estan pendents», ha assenyalat Lleixà. A més, l'alcaldessa ha explicat que s'ha previst un pla de xoc de neteja intensiva d'illes de contenidors, que s'iniciarà en un parell de setmanes.

L'Ajuntament i Acciona també han acordat la millora de les instal·lacions. D'aquesta manera, a la deixalleria municipal es reforçarà el tancament amb la instal·lació d'una nova tanca. També es netejarà i es millorarà la gestió d'entrades de la mateixa deixalleria. En paral·lel, s'actuarà a la base dels treballadors per millorar les condicions laborals dels operaris. Finalment, han acordat la renovació de la imatge del servei. Així, es canvia la marca Estima Tortosa per Cuidem Tortosa.

tracking