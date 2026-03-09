NETEJA
L'Ajuntament de Tortosa reorganitza el servei de neteja i crea equips de manteniment que actuaran als punts conflictius
El consistori renova la imatge dels vehicles i dels contenidors i anuncia una campanya de conscienciació i civisme
L'Ajuntament de Tortosa ha reorganitzat el servei de la neteja viària i recollida de residus d'acord amb la concessionària Acciona. La primera mesura que s'aplicarà és la creació d'equips de manteniment i neteja intensiva, els quals actuaran a l'entorn dels contenidors, de papereres i als punts més conflictius, ja identificats.
Segons han explicat des del consistori, cada dia de la setmana s'activarà un equip que es distribuirà en tres àrees: Ferreries-Jesús-Reguers; Remolins-Bítem, i Temple-Sant Llàtzer. En el cas del nucli antic, el sistema actual ja preveu una neteja a fons de cada sector. A banda, el govern municipal ha anunciat la renovació de la imatge dels vehicles i dels contenidors i una campanya de conscienciació i civisme.
«El govern municipal s'ha fixat l'objectiu de millorar el servei de neteja viària i de recollida de residus sòlids urbans. Volem endreçar i cuidar Tortosa, apel·lant també a la corresponsabilitat de la ciutadania», ha afirmat l'alcaldessa Mar Lleixà. Els membres dels nous equips són operaris que se sumen als que ja treballen en el sistema d'escombrat manual i amb màquines. «Si fins ara aquestes tasques les feien equips diferents, en diferents moments, ara s'abordarà tot a la vegada», ha afegit la batllessa.
D'altra banda, s'han definit nous eixos i itineraris de neteja i recollida d'escombraries. Es preveu marcar sobre el mapa els punts per on passaran els nous equips i si es detecten noves zones conflictives. «Així, quedaran registrades les parts on ja s'ha actuat i estan netes, i també les àrees que estan pendents», ha assenyalat Lleixà. A més, l'alcaldessa ha explicat que s'ha previst un pla de xoc de neteja intensiva d'illes de contenidors, que s'iniciarà en un parell de setmanes.
L'Ajuntament i Acciona també han acordat la millora de les instal·lacions. D'aquesta manera, a la deixalleria municipal es reforçarà el tancament amb la instal·lació d'una nova tanca. També es netejarà i es millorarà la gestió d'entrades de la mateixa deixalleria. En paral·lel, s'actuarà a la base dels treballadors per millorar les condicions laborals dels operaris. Finalment, han acordat la renovació de la imatge del servei. Així, es canvia la marca Estima Tortosa per Cuidem Tortosa.