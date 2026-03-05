SUCCESSOS
Retencions a l'AP-7 entre l'Ametlla de Mar i el Perelló per un accident amb un ferit lleu
La topada ha tingut lloc a les 08.44 hores en sentit Tarragona
Un accident entre un camió i un turisme entre l'Ametlla de Mar i el Perelló a l'AP-7 provoca des de primera hora del matí retencions en sentit Tarragona. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT) la topada ha tinfut lloc a les 08.44 hores al punt quilomètric 301,5.
Aquí un cotxe i un vehicle han topat, quedant el cotxe envaint la calçada. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han atés una persona que ha resultat ferida lleu i ha estat trasllada a un centre hospitalari.
Com a conseqüència del xoc hi ha un carril tallat a la circulació i hi ha congestions en el trànsit entre aquestes dues poblacions del Baix Ebre en sentit nord. En aquest punt també hi havia un camió avariat, com a complicació afegida.