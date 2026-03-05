SUCCESSOS
Conducció temerària a Tarragona: Dos conductors protagonitzen maniobres perilloses a l’AP-7
Un vídeo mostra els avançaments temeraris a l'altura de l'Aldea
Un vídeo publicat a les xarxes pel compte @circuliperladreta mostra diverses maniobres de conducció temerària a l’AP-7 a l’altura de l’Aldea, en sentit sud. Les imatges capten com dos turismes protagonitzen una sèrie d’avançaments arriscats que generen una situació de perill a l’autopista.
A la gravació es veu com un dels vehicles circula pel carril esquerre després d’avançar el cotxe que grava l’escena i s’hi manté uns instants. Tot seguit, un altre turisme apareix per darrere fent ràfegues de llum i el supera també per l’esquerra abans que s’aparti.
L’intercanvi d’avançaments continua durant uns segons, amb els dos vehicles tornant-se a superar mútuament. Les maniobres tenen lloc en un tram amb dos carrils per sentit i amb límit de velocitat de 100 km/h entre Calafat i Amposta, fet que incrementa el risc per a la resta d’usuaris de la via.