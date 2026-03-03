POLICIAL
Detinguts a l’Ampolla per transportar prop de 3.000 kg de coure sostret
Una patrulla de Mossos els va fer aturar-se ja que circulaven amb una furgoneta amb sobrepès, amb la part posterior visiblement enfonsada
Agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Tortosa van detenir el 28 de febrer a l’Ampolla (Baix Ebre) dos homes, de 23 i 37 anys, com a presumptes autors d’un delicte de receptació.
Els fets van tenir lloc cap a les 00:05 hores, quan una patrulla va observar una furgoneta que circulava amb sobrepès, amb la part posterior visiblement enfonsada. Davant d’aquests indicis, els agents van aturar el vehicle a l’altura del punt quilomètric 309 de l’AP-7, al terme municipal de l’Ampolla (Baix Ebre), per fer-hi les comprovacions pertinents.
En el moment d’aturar la furgoneta, els dos ocupants van intentar sortir ràpidament del vehicle, si bé els agents els van aturar abans que en poguessin baixar. En inspeccionar la zona de càrrega, els policies van localitzar nombrosos tubs i cables de coure tallats, d’una gran amplada i d’uns dos metres de llargada, aproximadament.
En preguntar-los per la procedència del material, els van oferir versions contradictòries i incoherents. Inicialment van manifestar que havien trobat el coure al costat d’unes vies de tren, i posteriorment van afirmar que l’havien recollit al costat d’un contenidor en una altra població.
Davant d’aquests fets i indicis, els agents van detenir els dos homes com a presumptes autors d’un delicte de receptació.
Posteriorment, el material intervingut es va pesar en una bàscula autoritzada, amb un pes total de 2.920 kg. Fetes les gestions posteriors, es va acreditar que el cable de coure intervingut és titularitat d’una empresa del sector de les telecomunicacions.
Els detinguts van passar el dia 1 de març a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa.