POLICIAL
Detingut un home per un delicte de tràfic de drogues a prop de centres educatius de Tortosa
El dispositiu de vigilància va permetre interceptar diverses transaccions a la via pública
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de Tortosa (Baix Ebre) van detenir el 26 de febrer un home de 26 anys com a presumpte autor d’un delicte de tràfic de drogues.
La investigació es va iniciar al gener, després que agents de la Policia Local de Tortosa identifiquessin un home que circulava amb patinet per la vorera, al barri de Ferreries de Tortosa, i que duia a sobre diverses dosis de substàncies estupefaents, concretament marihuana i haixix, preparades en embolcalls individuals.
Davant la possibilitat que es tractés d’una activitat de venda al detall, i atès que els fets van tenir lloc a prop de centres educatius, es va establir un dispositiu conjunt de vigilància de la Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Tortosa, amb l’objectiu de confirmar l’activitat il·lícita i delimitar-ne l’abast.
Les vigilàncies efectuades van permetre observar moviments compatibles amb el tràfic de drogues a petita escala, que consistien en contactes breus a la via pública entre l’investigat i terceres persones, seguits d’intercanvis ràpids. Els investigadors van poder comissar el material d’alguns d’aquests intercanvis segons després que s’haguessin produït.
Un cop recollits els indicis necessaris, es va dur a terme una entrada i perquisició al domicili de l’investigat. Durant el registre es van localitzar diverses porcions de marihuana i d’haixix, tant en bosses com en embolcalls individuals preparats per a la venda, i també blísters de medicació, bàscules de precisió, un ganivet amb restes de substància vegetal i un matxet de grans dimensions, entre d’altres. A més, es van trobar 605 euros en efectiu fraccionats en bitllets de diferents valors.
La investigació va permetre acreditar un presumpte delicte continuat contra la salut pública en la modalitat de tràfic de drogues, motiu pel qual es va detenir l’home el 26 de febrer. En el moment de la detenció, duia a sobre 3,89 grams de marihuana i 7,76 grams d’haixix, presumptament també destinats a la venda.
El detingut va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa el 27 de febrer.