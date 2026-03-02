CULTURA
El Bisbat restaura el retaule barroc de la Mare de Déu del Carme, el cinquè que es recupera a la Catedral de Tortosa
L'actuació curativa posa al descobert que el conjunt escultòric és obra d'Antoni Ferrer i data de 1714
El Bisbat de Tortosa ultima la conservació curativa del retaule de la Mare de Déu del Carme i de les Ànimes del Purgatori, el cinquè que es restaura a la Catedral de Santa Maria. Es tracta d'un retaule de barroc de fusta policromada on es van detectar problemes de xilòfags després de la restauració del retaule de Sant Josep, que està al costat.
La intervenció, dirigida pel Centre de Restauració de Béns mobles de Catalunya (CRBMC), ha permès descobrir l'autoria i la data del retaule, amb la inscripció manuscrita del mateix escultor, Antoni Ferrer, i la data d'execució, 1714. L'altar està presidit per una puntura dels a J. Andreu Murall dels anys quaranta del segle passat, i una segona tela barroca d'autor desconegut.