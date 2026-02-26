DISTINCIÓ
El Setmanari L’EBRE atorga el Premi Valor Ebrenc 2025 a Manolo Tomàs
El guardó reconeix la seva trajectòria al capdavant de la PDE
L’històric impulsor i portaveu de la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE), Manolo Tomàs, va rebre aquest dilluns el Premi Valor Ebrenc 2025, que organitza el Setmanari L’EBRE per reconèixer trajectòries personals o professionals destacades a les Terres de l’Ebre. El guardó distingeix el seu paper com a líder del moviment social que el 2004 va aconseguir aturar, després de mobilitzacions històriques, el Pla Hidrològic Nacional transvasista aprovat el 2001 pel govern d’Aznar. L’acte es va celebrar a l’hotel Corona de Tortosa i va ser conduït pel periodista Ignasi Vidal, en un ambient marcat pel reconeixement.
La cerimònia va reunir nombrosos membres històrics de la PDE, que acaba de complir 25 anys, coincidint amb el quart de segle del Setmanari L’EBRE, un paral·lelisme que va servir per reivindicar el projecte de les Terres de l’Ebre. Hi van intervenir, entre d’altres, Joan Antoni Panisello, Arturo Gaya, el delegat del Govern Joan Castor Gonell i l’alcaldessa Mar Lleixà. El premi, una peça en forma de gota vinculada al riu, el van lliurar Marc Just i Ximo Rambla. També es van projectar missatges de Cristina Narbona, Pedro Arrojo i Guillem Tomàs.