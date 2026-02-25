MOBILITAT
El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Tortosa tindrà sis anys de vigència i comptarà amb uns 5,7 MEUR
L'Ajuntament portarà a aprovació el document en el plenari del mes de març
El nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Tortosa (PMUS) tindrà una vigència de sis anys i el cost aproximat per finançar totes les actuacions serà d'uns 5,7 milions d'euros. L'Ajuntament de Tortosa portarà a aprovació el text, de forma inicial, en el ple ordinari del pròxim 2 de març, un cop tancada la fase de participació ciutadana i d'esmenes dels grups polítics.
El pla pretén millorar la mobilitat a peu i en bicicleta, el transport públic, l'optimització de l'oferta d'aparcament o la seguretat viària. El seu desplegament s'estructura en vuit àmbits d'actuació, que inclouen un llistat d'accions, com ara, l'ampliació de la xarxa de carrils bici, més aparcaments per a bicis i VMP o la renovació de la flota d'autobusos, entre altres.