SALUT
La CUP de Tortosa demana que es garanteixi el servei de la trombectomia 24/7
Els anticapitalistes presentaran una moció en el pròxim ple per exigir a Salut que posi fi al 'greuge territorial'
La CUP Tortosa demana que es garanteixi la trombectomia les 24 hores del dia, els set dies a la setmana a l’Hospital Universitari Joan XXIII. Els anticapitalistes presentaran una moció en el pròxim ple per instar el Departament de Salut a desplegar-hi, de forma continuada, aquest servei per acabar amb el 'greuge sanitari' al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre.
Segons la formació, l’activació del Codi Ictus ha crescut més d’un 25% en els darrers anys, amb 649 casos a Camp i 310 a l’Ebre en l’últim any. Actualment, el tractament trombolític es fa les 24 hores al centre hospitalari tarragoní, però la trombectomia mecànica només s’ofereix en horari parcial, fet que implica que els casos greus s'hagin de derivar a Barcelona.