SUCCESSOS
Mor un home de 40 anys en bolcar el tractor que conduïa en una finca rural de Tortosa
La víctima feia tasques de manteniment quan el vehicle s’ha precipitat per un bancal i l'ha atrapat
Un home de 40 anys ha mort aquest dimarts al matí en un accident amb tractor en un terreny rural de Tortosa, segons ha avançat Diari de Tarragona i han confirmat a l'ACN els Mossos d'Esquadra. Els serveis d’emergència han rebut l’avís quan passaven tres minuts de les deu del matí i s’han desplaçat fins al lloc dels fets.
Un cop hi han arribat han comprovat que el vehicle que conduïa la víctima s’havia precipitat per un bancal d’uns tres metres. El conductor ha mort atrapat a sota. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les circumstàncies del sinistre, que s’ha produït mentre l’home feia treballs de manteniment en una finca de la seva família.
Fins al lloc s’hi han desplaçat diverses patrulles dels Mossos, dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han dut a terme les tasques d’excarceració, i unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han intentat reanimar la víctima sense èxit.
La policia catalana ha activat el protocol judicial corresponent i ha posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia i del Departament de Treball.