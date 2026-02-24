POLÍTICA
Ignacio Garriga situa Tortosa com una de les ciutats on es van produir més violacions l'any passat
El secretari general de Vox també ha demanat «dimissions massives» i «responsabilitats penals» dels representants polítics
Vox ha qualificat el pressupost del Govern de Salvador Illa de ser la gran mentida i la gran estafa política a Catalunya de les últimes dècades. El secretari general del partit, Ignacio Garriga, ha assegurat que són uns comptes molt allunyats de les veritables urgències dels catalans i ha recriminat al president de la Generalitat que es rendeixi a les mesures absolutament desbaratades dels comunistes, en referència al pacte amb els Comuns.
El secretari de Vox ha visitat Tortosa aquest dimarts, on ha passejat pel centre històric de la ciutat amb una petita comitiva local. Segons el líder de Vox, les Terres de l'Ebre han patit una desindustrialització, una immigració massiva i una falta de planificació en matèria d'aigua i infraestructures per les polítiques fallides de PSOE, PP i els partits separatistes catalans, que també han arrasat amb el sector primari.
El líder de Vox a Catalunya ha situat a Tortosa com «una de les ciutats de la província on es van produir més violacions l'any passat i ha demanat dimissions massives i responsabilitats penals dels representants polítics». Segons les dades del Ministeri de l'Interior fetes públiques la setmana passada, la capital ebrenca és on més van incrementar els delictes d'agressió sexual amb penetració durant el 2025 (de 3 a 7, un 133% més), però no és la ciutat amb més delictes denunciats, que van ser Tarragona (31), Reus (23), Salou (10), Calafell (9) i el Vendrell (8).