INFRAESTRUCTURES
El Consorci d'Aigües de Tarragona tindrà un segon dipòsit que dobla l'emmagatzematge a l'Ampolla
El nou reservori tindrà 185.000 metres cúbics de capacitat i costarà 13,48 MEUR. Ha rebut un prèstec de 9,6 MEUR de l'Institut Català de Finances
L'Institut Català de Finances (ICF) ha atorgat al Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) un crèdit de 9.640.000 euros per a la construcció d'un nou dipòsit d'aigua crua (sense tractar) a l'estació potabilitzadora de l'Ampolla (Baix Ebre). Amb aquest nou reservori es doblarà la capacitat actual d'emmagatzematge d'aigua, que és de 175.000 metres cúbics. El nou dipòsit tindrà 185.000 metres cúbics i costarà 13.477.441 euros.
El president del CAT, Marc Brunet, ha apuntat que el nou tanc es licitarà aviat i que permetrà al Consorci «ser més resilient», i oferir aigua als consorciats durant 24 o 48 hores, independentment de les captacions que es puguin fer al riu. El termini previst d'execució del nou dipòsit és de 13 mesos.
La consellera delegada de l'Institut Català de Finances, Vanessa Servera, i el president del Consorci d'Aigües de Tarragona, Marc brunet, han signat aquest dilluns el crèdit que s'ha atorgat al Consorci per a finançar el segon dipòsit d'aigua de l'estació de l'Ampolla. El préstec s'ha fet des de la línia climàtica de l'ICF, que «s'alimenta del fons d'acció climàtica (EcoVerda) del Departament de Territori», com ha detallat Servera. L'ICF ha resultat l'adjudicatària a través d'un concurs públic. El contracte preveu un termini d'amortització del capital d'onze anys.
Són 9,64 milions d'euros dels 13,48 que costarà el nou tanc, que en els terrenys adjacents a l'actual, en una superfície de 28.000 metres quadrats. El CAT doblarà la capacitat d'emmagatzematge i podrà «garantir el subministrament a tota la província de Tarragona, buscar la màxima resiliència per poder, en qualsevol circumstància, donar aigua a tota la ciutadania», com ha destacat Brunet. «Si per algun motiu no podem captar aigua dels canals del riu Ebre, tindrem prou aigua per poder subministrar-ne», ha afegit.
Brunet ha remarcat que s'ha optat per demanar un préstec per finançar l'obra perquè és una gran inversió per al CAT i no es volia «repercutir en la tarifa» de l'aigua. «Amb aquestes condicions bancàries tan bones podem tindre una contingència de tarifa i garantir aquest subministrament d'aigua en el mínim cost possible per als consorciats», ha destacat el president del Consorci.