Successos
Els Mossos detenen quatre homes a l'Aldea per robar gairebé mitja tona de cable de coure
Van ser enxampats mentre els agents feien tasques preventives a l’àrea de servei de l’AP-7
Agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Tortosa van detenir dimarts, 17 de febrer, quatre homes d’entre 22 i 41 anys com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força de cable de coure.
Els fets van tenir lloc cap a les 23:40 hores, quan agents que feien tasques preventives a l’àrea de servei de l’AP-7 en sentit nord van observar un turisme estacionat a la zona d’aparcament amb diverses persones a l’interior. En detectar la presència policial, dues persones van marxar a l’altre costat de l’àrea de descans, travessant el pont.
Els agents, en veure que reaccionaven de manera sospitosa, van comprovar les dades del vehicle a les bases policials i van constatar que estava relacionat amb diligències per robatoris de coure. Quan els agents es van aproximar al vehicle, hi van localitzar un home estirat a la part posterior, juntament amb diverses eines compatibles amb el robatori de cable de coure.
Davant d’aquests indicis, es va establir un dispositiu discret de vigilància per identificar les dues persones que havien marxat. Poc després, els policies van sorprendre tres individus manipulant una infraestructura soterrada. Dues d’aquestes persones van fugir corrents i van interceptar la tercera mentre subjectava una eslinga unida a un cable.
Els agents van comprovar que els autors havien fet un forat al terreny, havien trencat un tub de grans dimensions i havien extret cablejat de coure de l’interior. Per facilitar-ne l’extracció, prèviament havien tallat el cable en un altre extrem.
Finalment, els quatre implicats van ser detinguts com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força. Els agents van intervenir 484 kg de cable de coure i nombroses eines i estris utilitzats per al robatori: radials, cisalles, martells, pales, pics, guants i llanternes. Els detinguts van passar a disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia de Tortosa el 19 de febrer.